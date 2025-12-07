Colombia se perfila como campeón de los XX Juegos Bolivarianos a un día del final

3 minutos

Lima, 6 dic (EFE).- Colombia se perfila como el campeón de los XX Juegos Bolivarianos de Lima y Ayacucho 2025, un día antes de su finalización, ya que este sábado en la penúltima jornada llegó a 137 medallas de oro y a 330 en total, mientras que su escolta Venezuela suma 101 preseas doradas de las 303 que acumula.

Perú es el tercero en la tabla de madallería con 78 oros entre sus 260 preseas.

Chile, que ocupa el cuarto puesto, ha logrado la mejor actuación en unos Juegos Bolivarianos al superar el récord de 44 medallas de oro que tenía desde hacía 12 años en la edición de Trujillo (Perú), en 2013.

La delegación chilena atesora 51 medallas de oro, además de 56 platas y 60 bronces, lo que arroja un total de 167 metales.

En la decimocuarta jornada se disputaron las disciplinas de atletismo, balonmano, cricket, gimnasia aeróbica, kickboxig, karate, patinaje de velocidad, remo costal, rugby 7, tenis y voleibol playa.

Fue una gran fecha para Perú, el país anfitrión, pues obtuvo 12 medallas de oro gracias a hazañas como las de los tenistas Juan Pablo Varillas y Luciana Pérez, que ganaron sus respectivas categorías, la de Álvaro Torres, que se colgó el oro en remo coastal MC1x, y Pamela Noya, que hizo lo mismo en WC1x del dicho deporte.

El colombiano César Alberto Herrera fue el triunfador del maratón de marcha, una carrera que no tuvo modalidad femenina y en la que únicamente estaban inscritos seis participantes, de los que solo cuatro completaron el recorrido de 42 kilómetros.

Herrera llegó primero a la meta con un tiempo de 3 horas, 15 minutos y 49 segundos, por delante del peruano Luis Henry Campos, que sumó su segunda plata tras haber finalizado también segundo en el medio maratón el pasado sábado, mientras que la medalla de bronce se la llevó el guatemalteco Erick Barrondo.

En rugby 7 masculino Chile ganó el oro, Colombia la plata y Venezuela el bronce y en la categoría femenina las campeonas fueron las colombianas, seguidas de las paraguayas y las peruanas.

Colombia destacó este sábado en patinaje después de que Jhon Edwar Tascón y Kollin Andrea Castro se llevaron sendas medallas de oro al ganar la carrera de los 1.000 metros, así como una medalla de plata cada uno por finalizar segundos en los 200 metros contrarreloj.

– Medallero de los XX Juegos Bolivarianos:

País Oro Plata Bronce Total

.1. Colombia 137 117 76 330

.2. Venezuela 101 89 113 303

.3. Perú 78 79 103 260

.4. Chile 51 56 60 167

.5. Ecuador 39 47 44 130

.5. Guatemala 30 26 33 89

.7. Rep. Dominicana 12 17 42 71

.8. Paraguay 7 15 11 33

.9. Panamá 7 8 21 36

10. Uruguay 4 7 8 19

11. El Salvador 5 6 15 26

12. Bolivia 1 7 22 30

13. Trinidad y Tobago 1 2 1 4

14. Curazao 0 1 1 2

15. Jamaica 0 0 1 1 EFE

pbc/gbf