Colombia se retirará del sistema de arbitraje internacional de inversión

2 minutos

Bogotá, 25 mar (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este miércoles que su país se retirará del sistema de arbitraje internacional de inversión porque considera que esos tribunales terminan resolviendo las disputas a favor de los privados.

«Varios países ya han anunciado o han hecho su salida de ese tipo de arbitraje, entre esos Estados Unidos, no veo por qué Colombia no tenga que hacerlo», expresó el mandatario durante la presentación del informe ‘El modelo económico está cambiando: avances y resistencias bajo el gobierno Petro’.

El presidente respondió así a una carta enviada por más de 200 economistas y académicos, incluidos el nobel estadounidense Joseph Stiglitz y el francés Thomas Piketty, en la que le solicitaron retirarse del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

En la misiva, revelada por el diario español El País, los expertos afirman que el arbitraje de inversión «permite a las multinacionales extranjeras demandar a los Estados ante tribunales internacionales cuando consideran que una política pública afecta su rentabilidad».

Esto, afirman, protege a los inversionistas extranjeros con garantías que no están disponibles ni para las empresas nacionales ni para los ciudadanos del país receptor, por lo que beneficia más a las multinacionales que a los Estados.

«Indudablemente creo que hemos abierto un debate mundial, no solo colombiano. Importante la carta de los 200 economistas más nombrados en cierta forma en el mundo, como Stiglitz, como Piketty, solicitándonos un cambio en las reglas del juego del arbitraje de inversión, un tema a entrar a estudiar ya, inmediatamente», destacó Petro.

El presidente aseguró que en este sistema de disputas, Colombia tiene actualmente en riesgo 52 billones de pesos (unos 14.000 millones de dólares).

«¿Por qué aceptamos firmar contratos en donde, si hay alguna disputa, es un centro privado de justicia en el país del contratista -me refiero a contratos internacionales- el que termina dirimiendo si el país tiene razón o no y, en general, perdemos?», añadió.

Petro criticó además la «actitud genuflexa» del Estado colombiano, que cree, en su opinión, que «no hay inversión extranjera en el país si no les damos todas las garantías para que nos venzan los abogados, no los economistas». EFE

jga/enb/rrt