Colombia traspasa a Uruguay la presidencia pro tempore de la Celac

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Bogotá, 21 mar (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, entregó este sábado en Bogotá a su homólogo de Uruguay, Yamandú Orsi, la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Petro entregó a Orsi un mazo que representa la autoridad y la bandera del organismo regional durante una pausa que se hizo en el Foro de Alto Nivel de la Celac y África en el que participan además los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Burundi, Evariste Ndayishimiye.

«Nuestra región tomó hace tiempo una decisión política profunda, elegir la paz (…) no como una consigna vacía, sino como una forma viva de construir libertades», manifestó el presidente Orsi al recibir la presidencia pro tempore del organismo para el periodo 2026-2027. EFE

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