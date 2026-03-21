Colombia traspasa a Uruguay la presidencia pro tempore de la Celac

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Bogotá, 21 mar (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, entregó este sábado en Bogotá a su homólogo de Uruguay, Yamandú Orsi, la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Petro entregó a Orsi un mazo que representa la autoridad y la bandera del organismo regional durante una pausa que se hizo en el Foro de Alto Nivel de la Celac y África en el que participan además los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Burundi, Evariste Ndayishimiye.

«Nuestra región tomó hace tiempo una decisión política profunda, elegir la paz (…) no como una consigna vacía, sino como una forma viva de construir libertades», manifestó el presidente Orsi al recibir la presidencia pro tempore de la Celac para el periodo 2026-2027.

Orsi aseguró que Uruguay asumirá la presidencia con el compromiso de fortalecer el diálogo y la cooperación regional, y de avanzar en áreas prioritarias como la seguridad alimentaria, la transición energética, la interconexión regional y el desarrollo productivo.

Asimismo, advirtió sobre los altos niveles de violencia interna en la región y señaló que, aunque no existen conflictos armados entre Estados, América Latina y el Caribe concentran una elevada proporción de homicidios a nivel global.

«Con solo el 8 % de la población mundial, América Latina y el Caribe concentran más del 30 % de los homicidios del planeta», alertó el mandatario uruguayo.

En ese sentido, pidió reforzar la cooperación para enfrentar el crimen organizado transnacional, en particular el narcotráfico y el tráfico ilícito de armas, y destacó que estos fenómenos requieren respuestas coordinadas entre los países.

El presidente uruguayo también llamó a acompañar a países que enfrentan situaciones complejas, «en especial Haití, cuyo camino hacia la estabilidad política, económica y social merece el apoyo de toda la región», y abogó por una mayor articulación regional en escenarios multilaterales.

Colombia recibió la presidencia de la Celac de manos de Honduras el 9 de abril de 2025 en la cumbre de Tegucigalpa y durante su gestión impulsó la proyección internacional del bloque con citas como el foro Celac-China y la cumbre con la Unión Europea, a las que sumó hoy el Foro de Alto Nivel Celac-África, al que asistieron autoridades de 19 países de ese continente. EFE

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