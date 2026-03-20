Colombia y Ecuador dan por superado el incidente de la bomba sin explotar en la frontera

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Bogotá, 20 mar (EFE).- La comisión técnica binacional que inspeccionó la zona fronteriza de Colombia y Ecuador donde esta semana fue hallada una bomba sin explotar acordaron dar por superado el incidente y manejar el asunto por canales diplomáticos, informó este viernes el presidente colombiano, Gustavo Petro.

«Ambos países coinciden en la necesidad de superar este incidente sin que tenga consecuencias en las relaciones bilaterales, especialmente en materia de seguridad», manifestó el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, en una comunicación enviada a Petro que el mandatario publicó en su cuenta de X.

Las partes consideraron pertinente «avanzar en el fortalecimiento de la cooperación, mediante nuevos acercamientos entre los mandos militares de ambas naciones y la consolidación de protocolos operacionales en zonas de frontera», agrega la información. EFE

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