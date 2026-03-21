Colombia y Ghana acuerdan una nueva ruta comercial entre los puertos de Cartagena y Tema

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Bogotá, 21 mar (EFE).- La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, anunció este sábado, durante el Foro de Alto Nivel Celac–África que se celebra en Bogotá, la firma de un acuerdo comercial con Ghana para establecer una ruta de transporte marítimo entre el puerto de Cartagena de Indias y el de Tema.

Márquez explicó que esta iniciativa busca fortalecer los vínculos comerciales y de inversión entre América Latina y África, y aseguró que marca «el inicio de una nueva era» en la relación entre África y América Latina y el Caribe tras décadas de vínculos «dispersos e intermitentes».

«Hoy debemos transformar las rutas de sufrimiento en rutas de libertad para movilizar oportunidades y esperanza», agregó Márquez durante su intervención en el foro.

Los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y delegaciones de 19 países africanos se reúnen este sábado en Bogotá para reforzar su apuesta por la cooperación Sur-Sur, en una jornada marcada por el llamamiento a la «reconexión» entre ambas regiones y la búsqueda de una agenda conjunta de desarrollo.

El Foro de Alto Nivel Celac–África, que antecede a la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac, cuenta con la participación de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Uruguay, Yamandú Orsi, y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El encuentro se produce en la antesala del traspaso de la presidencia pro tempore de la Celac, que Colombia entregará este sábado a Uruguay durante la cumbre de líderes del bloque latinoamericano y caribeño. EFE

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