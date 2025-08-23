The Swiss voice in the world since 1935

Colombia y Guatemala dominan el golf individual de los Juegos Panamericanos Junior

Luque (Paraguay), 23 ago (EFE).- El colombiano Emilio Vélez y la guatemalteca Elzbieta Aldana conquistaron este sábado las medallas de oro del golf individual, en la última jornada de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Vélez quedó en primer lugar con un resultado de 72 puntos al hacer el par del campo, mientras que la plata recayó en manos del paraguayo José Fernández con 75 y +3, mientras que el bronce fue para su compatriota Raúl Fernández con 75 y +3.

En la rama femenina, Aldana se colgó la medalla dorada al anotar en su tarjeta 73 con un par +1, por lo que la plata fue para la uruguaya María Márques con 77 y +5 y el bronce para la venezolana María Tablante con 77 y +5.

Las jornadas del golf se llevaron a cabo en el Asunción Golf Club de la capital paraguaya. EFE

