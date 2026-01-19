Colombiano Jeison Lucumí rescata empate para un Alajuelense que continúa sin carburar

San José, 18 ene (EFE).- El campeón Alajuelense continúa sin carburar en el torneo de Clausura del fútbol de Costa Rica tras empatar 1-1 con Pérez Zeledón.

Alajuelense, dirigido por Óscar Ramírez, mantiene un tibio arranque en el campeonato tras enlazar dos empates en igual número de salidas.

Pérez Zeledón fue más incisivo y se adelantó con un cabezazo de Andrey Soto en el minuto, mientras que Alajuelense, tras generar varias opciones de gol, igualó en el 80 a través del colombiano Jeison Lucumí.

Pérez Zeledón pudo poner el triunfo tras un tiro del centrocampista Kendall Porras, pero el arquerto rojinegro Santiago van der Putten salvó en el último momento. Alajuelense también rozó la victoria con un potente remate de Alejandro Bran, que se fue desviado.

Herediano líder con 6 unidades y Cartaginés segundo con la misma cantidad de puntos, avanzaron con paso firme en la segunda fecha del torneo tras vencer a Saprissa por 2-0 y Puntarenas por 0-2, respectivamente.

Los heredianos impusieron su dominio frente a un Saprissa que careció de ideas y desaprovechó las ocasiones frente al marco. En cambio, Herediano tuvo dos jugadas claves, la primera un autogol del defensor Kendall Waston tras un cabezazo de Aarón Murillo al minuto 65’, y luego la anotación del delantero cubano Marcel Hernández al minuto 75 tras un tiro de esquina en el que falló la defensa.

La jornada fue completada con los duelos entre Guadalupe que venció por 2-1 a Liberia y San Carlos goleó por 3-0 al Sporting. EFE

