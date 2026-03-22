Colonos israelíes incendiaron edificios y autos en la Cisjordania ocupada

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Colonos israelíes incendiaron edificios y autos en la Cisjordania ocupada, denunciaron este domingo palestinos residentes en la zona tras los ataques, condenados asimismo por el ejército de Israel.

Los incendios presuntamente provocados se produjeron en la noche del sábado. Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero los colonos ya llevaron a cabo varios ataques en Cisjordania, algunos de ellos con víctimas mortales.

Periodistas de la AFP vieron los restos carbonizados de una casa y varios vehículos quemados en la aldea de Fandaqumiya, al suroeste de Yenín.

Un centro médico fue incendiado en el pueblo de Jalud donde hay pintadas en hebreo en una mezquita.

Hasán Al Zubi contó a la AFP que su casa en Fandaqumiya fue destruida por un ataque de unos 200 agresores llegados desde un asentamiento de colonos cercano.

«Incendiaron la casa ante nuestros ojos utilizando cócteles Molotov, lanzándolos por las ventanas», dijo Zubi.

El ejército israelí informó este domingo de una serie de incendios provocados por colonos israelíes la noche anterior contra palestinos en Cisjordania.

«Anoche, se enviaron fuerzas» militares «y de la policía de fronteras a varias aldeas palestinas (…) tras recibir noticias de que civiles israelíes habían provocado incendios en edificios y propiedades, además de provocar disturbios en la zona», informó el ejército.

«Las fuerzas de seguridad condenan cualquier tipo de violencia y seguirán actuando para mantener la seguridad de los residentes y el orden público en la zona», añadió.

La agencia de noticias palestina WAFA informó de que varios palestinos resultaron heridos en los ataques.

Los incidentes se produjeron después de que el ejército anunciara que un civil israelí falleció el sábado supuestamente en un choque en el que un auto palestino embistió un vehículo israelí.

Seis palestinos han muerto por disparos en ataques de colonos en Cisjordania desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, según un recuento de datos del Ministerio de Salud palestino, con sede en Ramala.

La violencia en Cisjordania – ocupada por Israel desde 1967 – aumentó desde que el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra de Gaza.

Según un recuento de la AFP basado en las cifras del ministerio de Salud palestino, las tropas israelíes o los colonos mataron al menos a 1.050 palestinos — muchos de ellos milicianos, pero también decenas de civiles— en Cisjordania desde el inicio de la guerra de Gaza.

Las cifras oficiales israelíes indican que 45 israelíes, entre soldados y civiles, también murieron en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes.

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