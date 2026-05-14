Comando Central de EEUU minimiza bajas civiles en Irán durante los 13.600 ataques aéreos

2 minutos

Washington, 14 may (EFE).- El jefe del Comando Central de Estados Unidos, Brandon Cooper, minimizó este jueves ante el Senado los incidentes en los que civiles han muerto en Irán durante la guerra y aseguró que únicamente el ataque del 28 de febrero, cuando un misil Tomahawk impactó contra una escuela, puede calificarse como un ataque errado que afectó a la población iraní.

Cooper aseguró que el ejército estadounidense mantiene un historial «casi perfecto» en la prevención de bajas civiles en Irán y afirmó que solo uno de los 13.600 ataques aéreos lanzados desde el 28 de febrero provocó víctimas civiles por error.

Según explicó, se trató del impacto contra la escuela Shajare Tayebé, ubicada al sur de Teherán, donde murieron más de 175 personas, entre ellas unas 150 niñas y maestras, el día que arrancó el operativo ‘Furia Épica’ en Irán.

Ese ataque generó críticas y cuestionamientos desde diversos frentes, incluidos legisladores estadounidenses.

El almirante decidió desestimar los informes públicos sobre daños a infraestructuras civiles difundidos por organizaciones de derechos humanos, que estiman que, durante los meses de conflicto, al menos 22 escuelas y 17 centros de salud fueron completamente destruidos.

«Esta información no es verificable o creíble», respondió Cooper a los senadores demócratas que replicaron su intento por mostrar como «casi perfecto» el manejo de las bajas civiles durante los operativos.

De acuerdo con la sociedad de la Media Luna Roja Iraní, la principal organización humanitaria del país, al menos 763 escuelas y 316 centros de salud tienen daños considerables, según un reporte actualizado hasta mediados de abril.

Además, de acuerdo con la organización de derechos humanos basada en EE.UU. HRA, unos 1.700 civiles han perdido la vida en Irán durante la guerra.

Las declaraciones de Cooper ante el senado suceden bajo un contexto donde el cese al fuego entre Teherán y Washington, así como la posibilidad de firmar un acuerdo de paz, se han debilitado debido al intercambio de ataques en el estrecho de Ormuz hace una semana. EFE

dte/asb/eav