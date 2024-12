Comediante española Eva Hache presenta en Cuba su filme ‘Un día malo lo tiene cualquiera’

La Habana, 10 dic (EFE).- El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana protagonizará este martes la primera proyección fuera de España de la película ´Un día malo lo tiene cualquiera´, el estreno como directora de la comediante segoviana Eva Hache.

Eva María Hernández (Segovia, 1971), conocida artísticamente como Eva Hache, explicó en una entrevista con EFE, previo a la presentación de la cinta en el cine habanero Yara, que visitó la isla por primera vez hace un año y medio. Fue en ese momento, recordó, cuando descubrió el amor del país caribeño por el séptimo arte.

“Descubrí que aquí hay una tradición de cine espectacular. Este festival tiene 45 años, y luego está la Escuela de Cine (de San Antonio de los Baños), que creo es una de las mejores del mundo”, expresó la actriz, conocida en Cuba por sus presentaciones en shows como El Club de la Comedia.

´Un mal día lo tiene cualquiera´ es una comedia que cuenta la historia de Sonia (Ana Polvorosa, muy popular en Cuba por su papel en la serie de humor Aida), quien atraviesa varias situaciones que hacen que pierda el control.

“Significó la mayor aventura de mi vida profesional y lo más difícil que he hecho en mi vida. Siempre había estado en el otro lado (de las cámaras), por lo que estar al frente me pareció interesante, sobre todo porque me hizo conocer un nuevo oficio que me encantó”, señaló.

Sobre el estreno en Cuba, espera “con los dedos cruzados” que el público “la pase bien”.

“Mi principal misión en la vida, sin haberlo pensado, ni planificado, es entretener. Creo que la película es un buen entretenimiento así que espero que se lo pasen bien la hora y media que dura”, señaló a EFE.

Con su habitual carisma, comentó que tuvo la “impresión de haber hecho un máster exhaustivo” y destacó además “el gusto” que tuvo al trabajar con mujeres.

Eva Hache confesó que no es buena haciendo planes: “Lo mejor que me puede pasar es que me sigan ofreciendo cosas que no sé hacer para poder seguir aprendiendo; es la mejor manera de sentirme novata y joven”. EFE

