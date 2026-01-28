Comercio electrónico en Latinoamérica acelera y México apunta a superar a EE.UU. en 2026

Ciudad de México, 27 ene (EFE).- El comercio electrónico en América Latina crece a un ritmo 1,5 veces mayor que el promedio global y ronda un valor de 215.000 millones de dólares, mientras México destaca como uno de los motores regionales y proyecta rebasar a Estados Unidos en penetración de e-commerce minorista en 2026, según un reporte elaborado por Endeavor Data Unit con apoyo de Mercado Libre.

El informe ‘Detrás del clic: el ecosistema que sostiene el e-commerce en Latam’ sostiene que el comercio electrónico es “solo la punta del iceberg” de una transformación más amplia, ya que debajo de cada transacción operan pagos, logística, crédito, publicidad y tecnología, capas que redefinen cómo se crea y captura valor en la economía digital regional.

En ese contexto, México figura como uno de los principales motores del comercio electrónico en Latinoamérica, apunta el documento.

Para el caso mexicano, el estudio subraya una expansión acelerada del canal digital, toda vez que la participación del e-commerce sobre el comercio minorista total pasó de 3,7 % en 2018 a 15,8 % en 2024.

Además, el reporte proyecta que en 2026 México superará por primera vez a Estados Unidos en penetración de e-commerce minorista, con 17,7 % frente a 17 %, en una señal de maduración del consumo digital.

El viraje, advierte el reporte, viene acompañado de un consumidor más exigente y menos tolerante a fallas operativas.

El 84 % de las compras en línea se realiza desde smartphones, lo que eleva las expectativas de inmediatez y conveniencia, mientras que la lealtad es frágil, con 47 % de los consumidores digitales dispuestos a abandonar una plataforma tras una sola mala experiencia.

En tanto, los retrasos en la entrega se mantienen como el principal punto de fricción (56 %).

El documento añade que un 74 % considera “muy importante” la claridad en precios y políticas, por encima de la personalización de recomendaciones (31 %).

En paralelo, el informe señala una reconfiguración del capital, al sostener que el valor ya no reside únicamente en los marketplaces, sino en la infraestructura que los habilita.

La inversión promedio por empresa, según el reporte, se concentra en Crédito y Pagos (55 millones de dólares), seguida de Logística y Fulfillment (46 millones), mientras Marketplaces muestra mayor fragmentación (12 millones).

Como ejemplo de esa transición, el reporte cita a Mercado Libre, que en el tercer trimestre de 2025 reportó ingresos netos por 7.400 millones de dólares, con 57 % proveniente del negocio de comercio (4.200 millones de dólares) y 43 % de Mercado Pago (3.200 millones de dólares). EFE

