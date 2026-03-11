Comercios en Moscú pierden 63 millones de dólares tras cinco días de corte de internet

Moscú, 11 mar (EFE).- Los cinco días consecutivos de apagón de red móvil en el centro de Moscú causaron daños de hasta 5.000 millones de rublos (casi 63 millones de dólares) a los negocios en la capital rusa, informaron este miércoles medios locales.

Las empresas rusas habrían perdido entre 3.000 y 5.000 millones de rublos (entre 38 millones y 63 millones de euros), siendo los servicios de mensajería, taxis, servicios de coche compartido y comercios minoristas los más afectados por la interrupción de línea de internet móvil desde el 6 de marzo, según estimaciones del diario Kommersant.

El bloqueo afecta principalmente a las pymes, ya que las grandes empresas han logrado adaptarse implementando canales de comunicación alternativos, cuando alrededor del 60 % del tráfico de internet en Rusia proviene de dispositivos móviles.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró hoy que el problema de los cortes para las empresas debería discutirse por parte de las agencias pertinentes «para encontrar maneras de minimizar las pérdidas».

Ayer el Kremlin reconoció que los cortes se llevaban a cabo por motivos de seguridad nacional, después de que entrara en vigor una enmienda de ley que autoriza al Servicio Federal de Seguridad a exigir el corte de red por decisión del presidente ruso.

Hoy, Peskov dijo que las medidas se realizan debido a que Ucrania «utiliza métodos de ataque cada ves más sofisticados», por lo que «se necesitan contramedidas tecnológicamente más avanzadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos».EFE

