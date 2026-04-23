Comienza el ‘Canneseries’, que premia a las mejores series, con dos aspirantes españolas

4 minutos

Pol Lloberas Cardona

París, 23 abr (EFE).- El festival ‘Canneseries’, que premia a las mejores series del año en la ciudad balneario de Cannes (sureste), da este jueves el pistoletazo de salida a su novena edición, en la que dos series españolas compiten junto a otras seis producciones por el galardón principal.

Las series españolas en liza, ambas producciones de Movistar +, son ‘Yo siempre a veces’, de Marta Bassols y Marta Loza, y ‘Se tiene que morir mucha gente’, de Victoria Martín.

‘Yo siempre a veces’ cuenta la historia de Laura (Ana Boga), madre primeriza que debe hacerse cargo de su hijo prácticamente sola, tras haberse quedado embarazada de Rubén (David Menéndez) tan solo una semana después de haberle conocido.

La serie, que se estrena este jueves y que el próximo domingo se proyectará por primera vez fuera de España, es la primera producción de Marta Bassols, conocida por sus papeles como actriz en ‘Esto no es Suecia’ (2023) y en ‘La Mesías’ (2023).

En ‘Se tiene que morir mucha gente’, Bárbara (Ana Castillo), Maca (Macarena García) y Elena (Laura Weissmahr), tres amigas del colegio en etapas muy diferentes de la vida, deberán afrontar sus crisis personales, a cada cual más caótica que la anterior.

La trama es una adaptación de la novela homónima de 2023, escrita por la propia Victoria Martín, conocida en España por dirigir el podcast ‘Estirando el chicle’ junto a la también cómica Carolina Iglesias.

Además de la presencia española, entre las nominadas a mejor serie destaca una gran afluencia de producciones nórdicas, con las danesas ‘Harvest’ y ‘Snake Killer’, la sueca ‘Summer of 1985’, y la fino-eslovena ‘Guts’; una remesa completada con la iraní ‘The Red and The Black’ y la británica ‘Alice and Steve’.

‘Harvest’ relata el drama familiar por la herencia de una granja, mientras que ‘Snake Killer’ trata la guerra de un policía contra el crimen organizado; ‘Summer of 1985’ cuenta la aventura de un grupo de adolescentes al toparse con una criatura fantástica, y ‘Guts’ sigue a un equipo de esquí femenino en su intento de llegar a la cima.

Por su parte, ‘The Red and The Black’ muestra las desventuras de un pintor iraní tras seguir los consejos de una adivinadora y ‘Alice and Steve’ explica la historia de una madre cuyo amigo empieza a salir con su hija.

Además del premio a la mejor serie del año, en el festival también se disputarán los premios a la mejor miniserie y a la mejor serie documental, entre cuyos nominados destaca el documental ‘CRUYFF’, una producción británico-neerlandesa que sigue la trayectoria de Johan Cruyff (1947-2016) como jugador y entrenador de fútbol.

Se añaden los galardones a la mejor interpretación, a la mejor ‘interpretación especial’, al mejor guión y a la mejor banda sonora, que se entregarán el próximo martes.

Fuera de competición también se proyectarán grandes producciones que verán la luz por primera vez en Francia, como, ‘Paris Police 1910’, sobre un asesinato en la capital francesa de inicios del siglo XX, o ‘Half Man’, sobre la relación fraternal de dos hombres a lo largo de 30 años, que abrirá el festival durante la ceremonia de apertura de este jueves.

En total, la presente edición del festival acoge producciones de 17 países, con la primera participación de Irán y Austria, y organiza la segunda edición del ‘Canneseries Industry’, un encuentro internacional con el que tratar el estado de la industria mediante paneles y congresos.

El festival también contará con la presencia de la cantante y actriz surcoreana JISOO, estrella del pop coreano, vocalista del grupo BLACKPINK y protagonista de la serie de Netflix ‘Un novio por suscripción'(2026), que recibirá el premio a figura revelación ‘Madame Figaro Rising Star’.

Además, se otorgará el premio ‘Icono’ de Canal+ al actor estadounidense Adam Scott, conocido por su papel en ‘Severance’ (2022-2025), y se dará el Premio al Compromiso Konbini, que reconoce a proyectos con una dimensión social, al guionista y actor escocés Richard Gadd, protagonista de ‘Half Man’.EFE

plc/cat/jgb

(foto)