Comienza el desarme de facciones palestinas en los campos de refugiados de Líbano

Las facciones palestinas presentes en los campos de refugiados de Líbano comenzaron este jueves a entregar sus armas a las autoridades, de conformidad con un acuerdo alcanzado en mayo para garantizar el monopolio de las armas al Estado libanés.

«Hoy comienza la primera fase del proceso de entrega de armas en los campos palestinos», indicó en un comunicado el presidente del Comité de diálogo libanés-palestino, Ramez Damaschkieh.

La operación comenzará en el campo de Burj el Barajneh, en Beirut, donde se entregará un primer lote de armas que quedará bajo la custodia del ejército libanés, añadió.

Un fotógrafo de AFP vio a decenas de combatientes vestidos con uniformes militares y armados con fusiles, mientras una multitud se congregaba frente a la sede en Beirut de Fatah, el movimiento del presidente palestino Mahmud Abás.

En mayo, Abás viajó a Beirut -su primera visita al Líbano desde 2017-, y llegó a un acuerdo con el presidente libanés, Joseph Aoun, para entregar a las autoridades todas las armas presentes en los campos palestinos.

En paralelo, Líbano está sometido a fuertes presiones estadounidenses para lograr el desarme de Hezbolá, tras las graves pérdidas infligidas al movimiento proiraní durante su guerra contra Israel el año pasado.

El 5 de agosto, el gobierno encargó al ejército que elaborara un plan para desarmarlo antes de finales de 2025.

El enviado estadounidense Tom Barrack elogió el jueves las medidas para comenzar el desarme y felicitó al gobierno y a Fatah por lo que calificó de «paso histórico hacia la unidad y la estabilidad, que demuestra un verdadero compromiso con la paz y la cooperación».

