Comienza en Grecia el juicio por el accidente de trenes en que murieron 57 personas

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Atenas, 23 mar (EFE).- El juicio principal por el accidente de trenes que hace tres años causó la muerte de 57 personas en Grecia ha comenzado este lunes en la ciudad de Larisa, en el centro del país, en medio de protestas por la falta de espacio en la sala.

Un total de 36 acusados, entre ellos altos cargos y un expresidente de la empresa estatal de Ferrocarriles de Grecia (OSE), de la operadora privada Hellenic Train y dos exsecretarios del ministerio de Transporte, se enfrentan a cargos por «homicidio negligente» y otros delitos, con penas de hasta cadena perpetua.

Tras abrir el proceso en una sala de la universidad de Larisa adaptada especialmente para este caso, la presidenta del Tribunal de Delitos Mayores de Larisa suspendió brevemente en dos ocasiones la vista debido a las protestas de familiares de las víctimas y sus abogados por la falta de suficiente espacio para todos. EFE

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