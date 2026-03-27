Comienza en Guatemala construcción de una cárcel insignia de la política contra el crimen

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Ciudad de Guatemala, 27 mar (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, encabezó este viernes el inicio de la construcción de la cárcel de máxima seguridad ‘El Triunfo’, un proyecto que el mandatario definió como una victoria estratégica y moral del Estado sobre las estructuras criminales.

«El inicio de esta construcción es un triunfo. Un triunfo de la justicia sobre el crimen, un triunfo del bien sobre el mal, un triunfo del Estado de derecho sobre el crimen organizado, un triunfo del pueblo de Guatemala sobre sus verdugos», declaró el gobernante durante el acto protocolario de colocación de la primera piedra.

La cárcel, que tendrá doce módulos y podrá albergar a más de 2.000 reclusos según dijo el ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, se levanta en el municipio de Morales del departamento de Izabal (noreste).

«Esta finca (donde se construye la cárcel) en algún momento fue adquirida con dinero proveniente de actividades ilícitas y por mucho tiempo fue foco de actividad criminal, de tráfico de drogas, de contrabando de jade y de oro. Hoy, este mismo lugar está siendo convertido en un recurso para proteger, para brindar seguridad», afirmó el presidente.

Para Arévalo de León esta obra es el «punto de partida» para recuperar el control de las cárceles, donde históricamente los propios criminales han establecido unas reglas de convivencia que les ha permitido seguir con sus actividades ilícitas desde allí.

«El Estado empieza a recuperar su autoridad porque hay lugares donde el Estado no puede llegar tarde. Uno de esos lugares es el sistema penitenciario porque cuando el Estado se debilita por dentro, la violencia se fortalece afuera», dijo en ese sentido el ministro Villeda.

Asimismo, el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, señaló que la nueva instalación es una respuesta a una «vulnerabilidad estratégica» de décadas.

«Es indispensable garantizar que una vez privados de libertad (los reos) pierdan toda calidad de mando, coordinación y financiamiento desde el interior de los centros de detención. Esta cárcel responde precisamente a esa necesidad», declaró Sáenz.

En enero pasado fueron asesinados once policías en ataques simultáneos perpetrados por pandilleros en la capital guatemalteca en represalia porque las autoridades tomaron el control de tres cárceles donde se habían amotinado docenas de reos.

El sistema penitenciario de Guatemala está compuesto actualmente por 23 centros penales y enfrenta una crisis de hacinamiento crónica que supera el 300 % de su capacidad.

Según datos recientes del primer censo carcelario realizado por el Gobierno, el país contabiliza casi 24.000 personas privadas de libertad en instalaciones diseñadas originalmente para unos 7.000 reclusos. EFE

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