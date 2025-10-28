Comienza juicio contra futbolista uruguayo Diego García acusado de violación en Argentina

Buenos Aires, 28 oct (EFE).- El juicio oral contra el futbolista uruguayo del club Peñarol, Diego García, acusado de «abuso sexual con acceso carnal», comenzó este martes en La Plata, ciudad argentina en la que en 2021 sucedieron los hechos por los que se lo juzga.

El exjugador de Estudiantes de La Plata, club argentino en donde se desempeñó de 2019 a 2022, fue procesado por el delito de «abuso sexual con acceso carnal», por el que podría enfrentar una condena de seis a quince años de prisión efectiva.

La causa en su contra se inició tras la denuncia de una joven cuya identidad se preserva, que en febrero de 2021 acusó al futbolista de conducirla al baño, golpearla y violarla, durante una jornada que jugadores del ‘Pincha’ compartieron con un grupo de mujeres en una residencia de verano.

Ese mismo mes, Estudiantes separó preventivamente a García de su plantel, no obstante el mediocampista continuó jugando en otros clubes argentinos.

En 2022, después de que la Justicia de la provincia de Buenos Aires lo autorizara a jugar en el exterior y Estudiantes rescindiera definitivamente su contrato, García tuvo un paso por el Emelec de Ecuador, antes de ser fichado en el uruguayo Peñarol, donde juega en la actualidad.

García regresó al país para comparecer este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata.

La elevación a juicio oral se confirmó después de que la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata rechazara en enero de 2023 el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del futbolista.

En esa oportunidad, los magistrados descartaron la versión del acusado y le dieron credibilidad a la denuncia de la víctima, sustentada a su vez en pericias médicas y declaraciones testimoniales.

A dos meses del ataque, la denunciante, exsocia de Estudiantes, hizo un descargo contra el club en sus redes sociales y comunicó que había dado de baja su afiliación tras sentirse desprotegida por la institución: «Si Estudiantes es una escuela, enseñen primero a respetar a la mujer. Sean la familia que dicen ser». EFE

