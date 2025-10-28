Comienza juicio por el feminicidio de Cecilia Strzyzowski en provincia argentina de Chaco

Buenos Aires, 28 oct (EFE).- El juicio por el feminicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023, comenzó este martes en Chaco, al norte de Argentina, y tiene como principales acusados a los miembros de una familia vinculada al exgobernador de la provincia.

La ex pareja de la víctima, César Sena, será juzgado como autor del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género.

Los padres de Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, están acusados del mismo delito pero como partícipes primarios.

También estarán en el banquillo cuatro colaboradores de Sena, acusados de encubrimiento agravado.

El feminicidio de Strzyzowski, de 28 años, se produjo el 2 de junio de 2023 en Resistencia, ciudad capital de Chaco, una provincia ubicada al norte de Argentina.

El crimen conmocionó al país y tuvo un fuerte impacto en la política de Chaco, por la cercanía de los sospechosos -importantes dirigentes sociales- con el entonces gobernador de la provincia, el peronista Jorge Capitanich.

Los padres del supuesto feminicida y dos de sus colaboradores eran precandidatos a diputados en las elecciones Primarias Abiertas y Obligatorias (PASO) de 2023 dentro de la alianza electoral Frente Chaqueño, un espacio conducido por Capitanich.

A diez días de la muerte el espacio resolvió dar de baja sus precandidaturas.

Capitanich perdió las elecciones provinciales ante el actual gobernador, el radical Leandro Zdero, que encabezó el primer Gobierno no peronista de la provincia de Chaco en 16 años.

Según la hipótesis del equipo fiscal que investigó el caso, Emerenciano Sena y Marcela Acuña se ausentaron “de manera deliberada” de su domicilio para crear “un ambiente seguro y propicio para que su hijo, César Sena, lleve a cabo el homicidio” de Strzyzowski.

La víctima fue captada ingresando al domicilio de sus suegros por cámaras de seguridad que no registraron su salida.

Si bien el cuerpo de la joven no fue encontrado en el domicilio, sí se hallaron sus rastros de ADN y objetos que le pertenecían, como un anillo y un dije.

Según la Fiscalía, los acusados de encubrimiento habrían ayudado al presunto asesino a incinerar el cuerpo de la víctima, descartarlo y destruir la evidencia.

La audiencia de este martes está dedicada a la evaluación de los ciudadanos que fueron sorteados como potenciales miembros del jurado popular que dictará el veredicto al final del proceso.

El juicio será conducido por la jueza técnica Dolly Fernández y está previsto extenderse hasta el 20 de noviembre. EFE

