Comisaria Medioambiente UE: «Hemos aprendido mucho de la dana, pero hay que aprender más»

Bruselas, 18 feb (EFE).- La comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, cree que la UE ha aprendido «mucho» de la dana de Valencia en 2024 al ser ahora más consciente de la mayor frecuencia con la que ocurren desastres climáticos, pero asegura que aún hay que «aprender más», especialmente en la prevención, según dijo en una entrevista con EFE.

«Creo que hemos aprendido mucho, pero aún necesitamos aprender más. (…) Lo que hemos aprendido es que solíamos decir que esta inundación ocurriría cada 100 años. No, ocurrirá con mucha más frecuencia. Por eso necesitamos actuar más», señaló la comisaria este miércoles en Bruselas antes de su viaje previsto a España.

Roswall viajará este jueves y viernes a Madrid para reunirse con la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; y los ministros de Economía e Industria, Carlos Cuerpo y Jordi Hereu, con quienes tratará la seguridad hídrica y alimentaria, la gestión de desastres climáticos o el reciclaje de plásticos; además de comparecer en el Congreso de los Diputados y mantener un encuentro con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

La comisaria cree que las inundaciones sufridas en los últimos años por algunos Estados miembros, como el caso de la dana de Valencia, han provocado que los países afectados estén ahora «más preparados», pero también cree que ha abierto debates «necesarios» en el bloque comunitario sobre la necesidad de trabajar en la «adaptación climática» y fomentar la «cooperación» entre países.

«Creo que podemos hacer más en lo que se refiere a usar las técnicas digitales y espaciales que tenemos. Necesitamos debatir más sobre cómo prevenir esto para que, cuando ocurra, seamos más conscientes de qué hacer», detalla la política conservadora sueca.

Sostiene que los Veintisiete «necesitan compartir las mejores prácticas» ante riesgos comunes de inundaciones, sequías o incendios, que especialmente se ceban con los países del sur del continente, como España, Portugal o Grecia.

Roswall pone de ejemplo la «fantástica técnica» con la que cuenta la oficina europea de medioambiente en Copenhague, que permite monitorizar diferentes desarrollos meteorológicos y se podría detectar, por ejemplo, la aproximación de tormentas de arena e incidencias sobre la calidad del aire y alertar a la gente.

Con el propósito de mejorar la cooperación entre países, la Comisión Europea prepara una comunicación que será trasladada a los países y regiones de la UE y que servirá de estrategia para hacer frente de forma más coordinada a los incendios forestales que este verano podrían volver a azotar el sur de Europa.

«Estamos mejorando, pero siempre podemos hacer más, y por eso debemos seguir trabajando en la comunicación, en las estrategias, y también en su implementación. Creo que la estrategia es muy importante, pero también es necesario trabajar sobre el terreno. Y aquí creo que la cooperación es fundamental», señala. EFE

