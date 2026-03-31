Comisión parlamentaria iraní aprueba proyecto de ley para cobrar peaje por pasar por Ormuz

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Teherán, 31 mar (EFE).- La Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní ha aprobado un proyecto de ley que establece el pago de peajes en el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20 % del petróleo mundial, y prohíbe el transito de buques de Estados Unidos e Israel, informó la agencia Fars.

El texto no detalla a cuánto ascenderían los peajes en el estrecho, pero la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, afirmó que se podría tratar de un pago de dos millones de dólares por buque o un sistema basado en el cargamento de cada barco, como en el Canal de Suez.

Tasnim estima que la República Islámica podría obtener unos 100.000 millones de dólares anuales a través de estos peajes, una cantidad superior a los ingresos por las ventas de su petróleo, que se estiman en unos 80.000 millones.

La nueva legislación deberá ser aprobada por el Parlamento y más tarde por el Consejo de los Guardianes, órgano que veta las decisiones del hemiciclo, para entrar en vigor.

El proyecto consta de cuatro partes como son la seguridad marítima; cobro de tasas por contaminación ambiental; cobro por servicios de practicaje y la creación de un fondo para el desarrollo regional.

La República Islámica mantiene el estrecho de Ormuz bloqueado “para sus enemigos” desde el comienzo de la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Teherán está permitiendo el paso de petroleros de lo que considera países amigos, como Tailandia o la India.

Datos de la firma S&P Global Market Intelligence indican que en el último mes unos 150 buques han transitado por el estrecho, cuando antes de la guerra ese número de barcos lo hacía a diario.

Este cierre ha elevado el precio del petróleo dado que el estrecho es clave para el comercio energético global, por lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido a Irán que reabra el paso, algo a lo que el país persa se ha negado hasta ahora. EFE

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