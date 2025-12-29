Compañía creada por la chilena Codelco y SQM para explotar litio presenta su directorio

3 minutos

Santiago de Chile, 29 dic (EFE).- NovaAndino Litio, la compañía formada de manera conjunta por la estatal chilena Codelco y la minera privada SQM para explotar litio en el Salar de Atacama, presentó oficialmente este lunes su directorio.

«Codelco es desde hoy una empresa que produce cobre y litio, y con ello ponemos a Chile como protagonista en la transición energética y la descarbonización de la economía», señaló Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco y también de NovaAndino Litio.

Con participación mayoritaria del Estado chileno, NovaLitio es el resultado del Acuerdo de Asociación firmado el 31 de mayo de 2024 entre ambas mineras, que fue revisado por más de 20 organismos e instituciones tanto en Chile como el extranjero.

Junto a Pacheco, por la compañía pública chilena y mayor cuprífera del mundo integran el directorio de NovaAndina Litio Josefina Montenegro y Alfredo Moreno, mientras que por la minera SQM asumieron Ricardo Ramos, Hernán Uribe y Manuel Ovalle.

«Esta asociación reúne conocimiento y experiencia operacional, equipos técnicos y profesionales de primer nivel, escala y redes comerciales en varios países, presencia en el territorio y compromiso con la sostenibilidad, así como una visión compartida de largo plazo», señaló Ramos, gerente general de SQM y vicepresidente de NovaAndino Litio.

Chile es el segundo productor mundial de litio, detrás de Australia, pero Argentina le sigue de cerca.

La chilena SQM, controlada por la china Tianqi y vinculada a la familia de Julio Ponce Lerou, yerno del exdictador Augusto Pinochet, y la estadounidense Albemarle son las dos únicas compañías que hasta ahora explotan litio en Chile y lo hacen en el Salar de Atacama, de propiedad estatal.

Codelco fue designada por el presidente Gabriel Boric para liderar su ambiciosa estrategia que busca convertir al Estado chileno en uno de los mayores actores en la industria mundial del litio.

El objetivo es lograr una producción adicional total para el periodo 2025-2030 de 300.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) y una producción anual a partir de 2031 de 280.000 a 300.000 toneladas de LCE.

“Luego de años de trabajo, Chile se proyecta al futuro con la materialización de una asociación público-privada inédita y la más importante de su historia empresarial», indicó por su parte Boric en la ceremonia de este lunes.

Con la creación de NovaAndino Litio, agregó el mandatario, «Codelco sigue creciendo como una empresa estatal de carácter mundial en la transición energética, liderando no sólo el mercado del cobre sino que también el del litio, se trata de una tremenda noticia para el desarrollo de Chile”, EFE

ssb/mmm/enb