Compañía rusa diseña uniforme militar invisible para drones con cámaras infrarrojas

Moscú, 18 dic (EFE).- La compañía rusa ZaVOZ, especializada en el diseño de equipamiento militar anunció hoy el inicio de la producción en serie de un nuevo uniforme de camuflaje que permitirá a los soldados pasar inadvertidos para los drones enemigos, incluso para los que cuentan cámaras infrarrojas.

«La compañía anuncia la producción en serie de un producto totalmente novedoso, el uniforme universal de camuflaje antidrones ‘Drevoch'», señaló ZaVOZ en un comunicado citado por la agencia TASS.

Ante el protagonismo absolutamente creciente de los drones en el campo de batalla, la compañía indica que se trata «del primer uniforme completo diseñado para garantizar permanentemente que el combatiente no pueda ser detectado por medios visuales o por cámaras infrarrojas durante su movimiento».

En el portal oficial de ZaVOZ se muestran fotos del uniforme de camuflaje, con el que el soldado se parece al Chewbacca de Star Wars.

El diseño ‘lanudo’ no solo le permite confundirse con la hojarasca, sino que también reduce su huella térmica, algo que la empresa confirma con fotos infrarrojas en las que se comparan soldados con y sin el uniforme ‘Drevoch’.

«El uniforme puede ser utilizado prácticamente por cualquier tipo de unidad militar: tanto para el avance sigiloso de tropas durante marchas largas, guardias, misiones de reconocimiento, artillería, unidades de ingeniería», comentó el jefe del departamento de diseño de la compañía, Artiom Ménshikov.EFE

