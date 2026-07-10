The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Comunidad latina de Nueva York se moviliza para ayudar a los damnificados en Venezuela

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 10 jul (EFE).- La Organización de Ministros Hispanos y la Asociación de Bodegueros Unidos recaudarán este sábado ayuda para enviar a los damnificados por los terremotos que devastaron Venezuela el pasado 24 de junio.

La cifra de muertos se acerca ya a los 4.000 y se han registrado 16.740 heridos, mientras Venezuela continúa su proceso de reconstrucción con la ayuda recibida de otros países.

El reverendo Rubén Díaz, líder del grupo de religiosos, y Radamés Rodríguez, presidente de los bodegueros, indicaron que esperan enviar un furgón con alimentos y equipos, como sillas de ruedas eléctricas, a La Guaira, el sector más afectado por el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5.

De acuerdo con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha logrado restablecer el 96 % del servicio eléctrico en ese sector del país.

Díaz y Rodríguez exhortaron al público a acudir al número 2347 de la avenida Lafayette, en El Bronx, donde se llevará a cabo la recogida de donaciones. EFE

rh/jco/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR