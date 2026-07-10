Comunidad latina de Nueva York se moviliza para ayudar a los damnificados en Venezuela

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Nueva York, 10 jul (EFE).- La Organización de Ministros Hispanos y la Asociación de Bodegueros Unidos recaudarán este sábado ayuda para enviar a los damnificados por los terremotos que devastaron Venezuela el pasado 24 de junio.

La cifra de muertos se acerca ya a los 4.000 y se han registrado 16.740 heridos, mientras Venezuela continúa su proceso de reconstrucción con la ayuda recibida de otros países.

El reverendo Rubén Díaz, líder del grupo de religiosos, y Radamés Rodríguez, presidente de los bodegueros, indicaron que esperan enviar un furgón con alimentos y equipos, como sillas de ruedas eléctricas, a La Guaira, el sector más afectado por el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5.

De acuerdo con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha logrado restablecer el 96 % del servicio eléctrico en ese sector del país.

Díaz y Rodríguez exhortaron al público a acudir al número 2347 de la avenida Lafayette, en El Bronx, donde se llevará a cabo la recogida de donaciones. EFE

rh/jco/cpy