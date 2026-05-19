Comunistas de Venezuela dicen que caso de Alex Saab muestra la «doble moral» del Gobierno

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Caracas, 19 may (EFE).- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) declaró hoy que la deportación del empresario Alex Saab a Estados Unidos evidencia la «doble moral» del Gobierno, que primero lo defendió de las acusaciones de Washington y le dispensó el trato de diplomático venezolano y ahora lo presenta como un ciudadano colombiano.

«Hace unos meses, el Estado venezolano invirtió millones en la campaña ‘Free Alex Saab’, mientras que hoy lo presenta como ciudadano colombiano», señaló en un comunicado Jackeline López, integrante del PCV, formación que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) intervino en agosto de 2023 al nombrar una dirección “ad hoc”, es decir, provisional.

Según los comunistas venezolanos, el Gobierno de Delcy Rodríguez, dependiendo de sus intereses políticos, ha cambiado la narrativa sobre Saab, deportado el pasado sábado a EE.UU. y quien fue presunto testaferro de Nicolás Maduro, actualmente en una prisión federal de Nueva York a la espera de juicio.

«Hoy alguien es héroe y mañana es señalado. Ese doble discurso expone una profunda crisis institucional y política», sostuvo la dirigente comunista.

López se preguntó además cómo Saab, siendo colombiano, pudo ocupar funciones ministeriales en Venezuela, toda vez que las leyes nacionales prohíben a los extranjeros ocupar cargos públicos.

El Gobierno encargado de Delcy Rodríguez informó el pasado día 16 sobre la deportación de Saab a Estados Unidos por la presunta comisión de delitos en dicho país.

Tras los cuestionamientos de diversos sectores, el pasado lunes la presidenta encargada defendió la deportación argumentando que se trata de una decisión basada en los intereses del país, y manifestó que Saab tiene nacionalidad colombiana, no venezolana.

El empresario, detenido por primera vez el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde y posteriormente deportado a Estados Unidos en octubre de 2021, fue nombrado diplomático de Venezuela cuando se encontraba en prisión. En 2024, ya en libertad, fue designado presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP).

De hecho, Maduro destacó en su momento que Saab ayudó a Venezuela a conseguir medicinas y alimentos en medio de la escasez que vivió el país en su primer período de Gobierno (2013-2019).

Sin embargo, el mismo lunes, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, indicó que Saab cometió «fraudes de todo tipo» que se están investigando y aseguró que desde 2004 el empresario tenía una cédula de identidad venezolana «fraudulenta».

«Él se presentó con una cédula fraudulenta y con esa cédula hizo algunas cosas y cuando nosotros buscamos y se hizo una investigación detallada, detallada, no hay ningún expediente (…) que certifique que esa persona sea venezolana, por eso es que nosotros tomamos la decisión de deportarlo», explicó Cabello en la rueda de prensa semanal del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Cabello recordó que el artículo 271 de la Constitución venezolana establece que deben ser deportados los ciudadanos extranjeros «responsables de los delitos de legitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hecho contra el patrimonio público de otros Estados y contra de los derechos humanos». EFE

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