Con estatuas vivientes recrean el viacrucis en una ciudad del centro de Paraguay

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(Corrige palabra. Bien: viacrucis)

Asunción, 3 abr (EFE).- Con estatuas vivientes y escenas teatrales, actores voluntarios representaron este Viernes Santo en la ciudad paraguaya de Villa Elisa (centro) la detención, crucifixión, sepulcro y resurrección de Jesús, distribuidos a lo largo de un recorrido de un kilómetro que también incorporó mensajes con llamados a la paz en el mundo, informaron los organizadores.

Cerca de 5.600 candiles y al menos 500 antorchas iluminaron un sendero del Paseo Parque de Villa Elisa, ubicada a unos 15 kilómetros de la capital del país, Asunción, donde tuvo lugar la quinta edición del ‘Kurusu Rape’ o el «Camino de la cruz» en el idioma indígena guaraní.

En una jornada cargada de misticismo, cientos de visitantes recorrieron a pie un circuito de 15 estaciones donde 270 actores realizaron interpretaciones teatrales y recrearon composiciones «como si fueran estatuas», dijo a EFE el director artístico de este proyecto, Juan Méndez.

Este año, destacó el director, se han inspirado en las monumentales esculturas del viacrucis del Santuario de Lourdes de Francia.

Los actores, procedentes de todo el país, tuvieron un «entrenamiento especial» durante un mes focalizado «en la quietud, la respiración y el control muscular», detalló el director.

Unos 70 voluntarios con disfraces de soldados romanos guiaron a los asistentes en el trayecto que inicia con una escena sobre la condena de Jesús por el gobernador romano Poncio Pilatos y concluye con la resurrección de Cristo.

Cada parada cuenta con una escenografía diferente y un «espectáculo visual» y sonoro para ofrecer una experiencia inmersiva, según el director.

Méndez destacó que aprovecharon la celebración religiosa para introducir en el trayecto «temáticas de la paz» con esculturas de metal que representan una parvada de palomas blancas.

Además, instalaron una «cruz gigante» de 12 metros de altura por 8 metros de ancho en cuya superficie se proyectaron imágenes en 3D alusivas a la Semana Santa, y la palabra ‘paz’ en idiomas de todo el mundo, refirió el también actor teatral.

El artista explicó que se trata de un «evento rotativo» en el que los visitantes ingresan en grupos de 300 personas para presenciar las 15 escenas que se repiten desde las 19:30 hora local (22:30 GMT) hasta la medianoche.

Asimismo, en Jueves Santo se puso en escena en 14 estaciones «los milagros de Jesús», que cuentan, por ejemplo, la conversión del agua en vino en la boda de Caná, la multiplicación de los panes o la última cena, indicó a EFE Sergio Justiniano, director de Comunicaciones del Municipio de Villa Elisa, la institución organizadora del evento.

Justiniano estimó que Villa Elisa recibirá al menos 12.000 visitantes entre el jueves y viernes. EFE

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