Concejal de Chicago demanda a Gobierno de EEUU tras ser detenida por defender a inmigrante

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 21 oct (EFE).- La concejal de Chicago Jessie Fuentes presentó este martes un reclamo legal contra el Gobierno de EE.UU. tras ser esposada y detenida en un hospital cuando confrontó a agentes migratorios que ingresaron para detener a un inmigrante herido.

El incidente ocurrió el pasado 3 de octubre cuando Fuentes se encontraba en la zona de Humboldt Park, que hace parte de su distrito, manifestándose de forma pacífica junto con otros funcionarios contra «las tácticas militares» usadas en el operativo desplegado en la ciudad.

Un video publicado en sus redes sociales mostró a Fuentes diciendo a dos agentes que el inmigrante al que pretendían detener «tenía derechos constitucionales», mientras el agente responde repetidamente que «no» y le ordena que abandone el área.

En las imágenes se observa que la concejal sigue preguntando al oficial por la orden de arresto firmada cuando es esposada y detenida.

«No te he tocado, no te he tocado. Solo he preguntado si tienes una orden de arresto contra él (el inmigrante), es una pregunta simple. Ese hombre tiene derechos constitucionales», se oye decir de una forma calmada a la funcionaria, que ocupa el cargo desde 2023.

Fuentes fue detenida brevemente y liberada después frente al hospital.

Los abogados de Fuentes explicaron que el reclamo es el inicio de un proceso legal que podría concluir en una demanda si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) no acepta un acuerdo, según información citada por la televisora ABC.

El arresto de la concejal ocasionó una serie de críticas entre las figuras demócratas como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, que advirtió que los funcionarios electos tienen el derecho, amparado por la Primera Enmienda, de documentar las acciones de ICE e «informar a sus electores» sobre sus derechos sin interferencia federal. EFE

amv/ims /gad