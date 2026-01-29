Concluye emisión de anuncios de candidatos en medios antes de las elecciones en Costa Rica

San José, 28 ene (EFE).- Los candidatos a la presidencia de Costa Rica concluyeron este miércoles la difusión de sus anuncios publicitarios en los medios de comunicación en la antesala de las elecciones del próximo domingo, que, según las recientes encuestas, encabeza la oficialista del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, que podría ganar en una primera vuelta.

Hoy fue el último día habilitado por la ley para difundir propaganda pagada en medios y también para la publicación de encuestas, como la más reciente realizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, que reveló que Fernández obtiene el 44 % de la intención de voto, suficiente para superar el umbral del 40 %, necesario para ganar en primera ronda.

En sus últimos anuncios de televisión, Fernández hizo un llamado a votar por «los jaguares», como se le conoce a los seguidores del presidente Rodrigo Chaves y su movimiento, del que ella se ha presentado como «heredera»,

Fernández propone la mano dura contra el crimen, un estado de excepción para combatir el narcotráfico y venta de activos estatales; insistió en el pedido a la población para que le den el triunfo en primera vuelta y, además, voten para escoger 40 de los 57 diputados en el Legislativo, una mayoría que le facilitaría impulsar reformas del Estado.

Mientras que la oposición apostó por motivar a sus simpatizantes y tratar de convencerlos de que es posible una segunda vuelta si acuden a las urnas.

Como segundo en intención de voto aparece Álvaro Ramos, candidato del socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), y la aspirante de la centroizquierdista Coalición Agenda Ciudadana, la arquitecta y exprimera dama (2018-2022), Claudia Dobles, ambos con un 9 %.

Ramos publicó videos denunciando el aumento de la inseguridad en el país y presentando al equipo de trabajo en materia de seguridad que loacompañará en un eventual Gobierno social demócrata.

En su mensaje de cierre en medios, Dobles instó a los indecisos, que son el 26 % de los que votarían según la encuesta del CIEP, a que le den el apoyo y acudan a las urnas.

«¿Qué tal si logramos juntos lo que aún no hemos conseguido? Unirnos, consolidar un solo bloque por Costa Rica, una fuerza que enfrente el show, el costo de la vida y la amenaza que representan Laura Fernández y sus jefes», expresó Dobles.

Según Dobles, su movimiento es «la opción que crece, la que tiene impulso y la capacidad real de ganar».

El jueves se llevará a cabo el último debate en televisión entre candidatos a la presidencia y a partir de entonces comenzará la etapa de reflexión de los ciudadanos con miras a las elecciones del domingo. EFE

