Concluye en Panamá el juicio contra el expresidente Martinelli por los sobornos de Odebrecht

Un tribunal panameño concluyó este viernes el juicio por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, cuyo principal acusado es el expresidente Ricardo Martinelli, quien ahora espera la sentencia desde su asilo en Colombia, anunció la jueza del caso.

En Panamá, Odebrecht reconoció haber pagado 59 millones de dólares en sobornos durante el gobierno de Martinelli (2009-2014), quien se declaró inocente durante el juicio que se realizó en Panamá desde el pasado 12 de enero tras ser postergado cinco veces por recursos de los acusados.

La jueza, Baloisa Marquínez, dijo al concluir la audiencia que emitirá la sentencia «un poco más tarde» de los 30 días por el «volumen del proceso».

La fiscalía acusó al exmandatario de blanqueo de capitales por haber recibido presuntamente dinero de la constructora a cambio de contratos, un delito cuya pena máxima es de 12 años de prisión.

Durante el gobierno de Martinelli, Odebrecht construyó el Metro, la moderna vía costera de la capital y la ampliación del aeropuerto, entre otras obras millonarias.

«El señor expresidente, sabía y tenía conocimiento que los dineros que recibía (…) eran provenientes de pagos corruptos, de pagos de coimas a través de las pagadoras de Odebrecht», dijo durante el juicio la fiscal anticorrupción, Ruth Morcillo.

Martinelli, de 73 años, siguió la audiencia virtualmente porque se asiló en Colombia en 2025 para evitar su detención por una condena en otro caso de blanqueo de capitales.

La fiscalía también pidió penas para más de una decena de personas, entre ellas varios exministros.

Una hipotética condena contra Martinelli «no tiene efectos inmediatos» en su situación de asilado porque el fallo «admite recursos» ante un tribunal superior, explicó a la AFP el abogado y miembro de Transparencia Internacional, Carlos Barsallo.

El exmandatario Juan Carlos Varela y dos hijos de Martinelli, que cumplieron condenas de cárcel en Estados Unidos por este escándalo, también están acusados, pero serán juzgados por la Corte Suprema de Justicia al tener fuero como diputados.

Odebrecht se declaró culpable en 2016 ante un tribunal de Estados Unidos de haber distribuido más de 788 millones de dólares en comisiones, principalmente en América Latina.

Por este caso, los exgobernantes peruanos Alejandro Toledo y Ollanta Humala están encarcelados, mientras que Alan García se suicidó en 2019 en medio de las acusaciones.

En Ecuador, el exmandatario socialista Rafael Correa, residente en Bélgica, fue condenado en ausencia en 2020.

