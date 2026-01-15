Concluye la reunión entre Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca

Washington, 15 ene (EFE).- La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, concluyó este jueves tras más de dos horas de encuentro.

Trump y Machado compartieron un almuerzo a puerta cerrada, sin acceso a la prensa, y posteriormente la dirigente opositora se trasladó al Congreso de Estados Unidos, donde mantendrá una reunión con senadores. EFE

