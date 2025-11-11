Condenan a 11 años y 8 meses de prisión en Reino Unido a una ciudadana china por una estafa con bitcoins

afp_tickers

2 minutos

Una ciudadana china fue condenada el martes en Londres a 11 años y 8 meses de prisión por blanqueo de dinero, tras una estafa de inversión en su país que afectó a 128.000 víctimas y dio lugar a una incautación récord de 61.000 bitcoins.

La acusada, Zhimin Qian, de 47 años, apodada la «reina de la riqueza», había convertido en criptomonedas parte del dinero obtenido de sus fraudes, cometidos entre 2014 y 2017, antes de trasladarse a Reino Unido, donde intentó blanquear los fondos.

Esta ciudadana china de perfil escurridizo, guiada por sueños de grandeza, orquestó entre 2014 y 2017 un fraude tipo Ponzi (que remunera a los inversores con los fondos de los nuevos participantes) a través de su empresa en Tianjin (noreste de China).

La acusada no era juzgada en Reino Unido por estos hechos, sino por posesión y transferencia de bienes de origen criminal, es decir, bitcoins, por los cuales se declaró culpable.

Más de 61.000 bitcoins (más de 6.000 millones de dólares al precio actual) fueron incautados en este caso, lo que representa «la mayor incautación de bienes de origen criminal confirmada en Europa», según la policía.

Qian prometía a sus víctimas rendimientos de hasta el 300%, a menudo a personas con escasos conocimientos financieros, reclutadas mediante el boca a boca, las redes sociales y presentaciones públicas.

Un cómplice malasio de 47 años, Seng Hok Ling, ha sido condenado a cuatro años y once meses de prisión por su participación en el blanqueo de dinero.

Según la justicia británica, más de 80 personas que trabajaron para ella durante la estafa han sido condenadas en China.

lul/psr/mb