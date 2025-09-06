Condenan a 27 años de prisión a un guerrillero por desaparición de campesino en Colombia

Bogotá, 6 sep (EFE).- Un juez colombiano condenó en ausencia al guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Jairo Parmenio Martínez Escobar, alias Richard o Moisés, a 27 años de prisión por la desaparición en junio de 2010 de un campesino en el departamento sureño de Nariño.

La víctima, Armando Javier Quenorán, era un campesino de la vereda (aldea) El Edén del municipio de Santacruz que se dedicaba a la cría de ganado cuando fue señalado por el frente Comuneros del Sur, que hoy es una disidencia del ELN, de ser un informante de la fuerza pública, detalló la Fiscalía en un comunicado.

«Con este argumento hombres armados lo interceptaron muy cerca de su finca y se lo llevaron en contra de su voluntad, en junio de 2010. Cuatro meses después, el cuerpo de la víctima fue ubicado y exhumado en una zona boscosa ubicada en otra vereda», agregó la información.

Durante la investigación de la Fiscalía fue identificado Richard, que en esa época era jefe de la compañía José Luis Cabrera Rúales del ELN, como responsable de la desaparición.

Según la Unidad de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en Colombia hay un total de 132.877 desaparecidos. EFE

