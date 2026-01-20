Condenan a 5 años a un estadounidense que viajó a Rusia en un yate para unirse a su novia

2 minutos

Moscú, 20 ene (EFE).- La Justicia rusa condenó a 5 años de cárcel por tenencia y tráfico ilegal de armas a un estadounidense que viajó casi un año en un yate desde Estados Unidos hasta Rusia para unirse a su novia rusa, a la que conoció por internet, según informó hoy el servicio de prensa de los tribunales de la sureña región rusa de Krasnodar.

«El ciudadano de Estados Unidos fue declarado culpable de tenencia ilegal y tráfico a través de la frontera de armas y municiones», señaló en Telegram la entidad, que mostró un vídeo del yate y de las armas requisadas.

Según el servicio de prensa, el estadounidense Charles Wayne Zimmerman partió el 1 de julio de 2024 en su yate desde el estado de Carolina con escalas en Portugal, España, Italia, Grecia y Turquía, y arribó al puerto de Sochi el 19 de julio de 2025.

«A bordo del yate había armas de fuego y municiones adquiridas anteriormente por él. El 19 de junio el estadounidense atracó el yate en el puerto de Sochi, y ocultó del control fronterizo la presencia de armas a bordo. Tras cruzar el control de aduanas en la frontera, los agentes del FSB de la región de Krasnodar hallaron y requisaron el arma de fuego y las municiones», indicó la dependencia.

El estadounidense reconoció ante la corte su culpa y explicó que conoció en internet a una rusa que vive en la ciudad de Kazán, y decidió viajar a su encuentro en un yate.

«Al emprender el viaje, no se preocupó en estudiar las leyes de la Federación Rusa y supuso que el arma que estaba en su yate para defensa personal simplemente debía permanecer a bordo», explicó el servicio de prensa de los tribunales, al destacar que «el desconocimiento de las leyes no exime de responsabilidades».

El Tribunal del Distrito Central de la ciudad balneario de Sochi condenó al estadounidense a cinco años de cárcel, sentencia que ratificó el Tribunal regional de Krasnodar durante la vista de apelación.

«La sentencia no sufrió cambios y entró en vigor», concluyó el servicio de prensa de los tribunales de Krasnodar.EFE

mos/cg

(vídeo)