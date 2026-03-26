Condenan a cadena perpetua al chileno Nicolás Zepeda por el asesinato de exnovia japonesa

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Lyon (Francia), 26 mar (EFE).- El Tribunal de lo Criminal del Ródano, en Lyon (este), condenó este jueves a cadena perpetua al chileno Nicolás Zepeda por el asesinato en Francia en 2016 de su exnovia japonesa, Narumi Kurosaki, cuyo cuerpo nunca apareció.

La corte mostró su convencimiento «más allá de toda duda razonable» de que Zepeda asesinó premeditadamente a Kurosaki e «hizo desaparecer su cuerpo», según el veredicto leído por el presidente del tribunal, Eric Chalbos, que fijó en diez días el tiempo de plazo para depositar cualquier demanda ante el Tribunal Supremo.

Zepeda, que escuchó la sentencia agachado con la cabeza entre las manos, permaneció impasible al escuchar la severa condena, al igual que sus padres, mientras que la madre y las dos hermanas de la víctima rompieron a llorar abrazadas a su abogada.

La pena es mucho más dura que la requisitoria del fiscal de este caso, uno de los más internacionales y mediáticos de los últimos años en Francia, que había pedido la víspera una condena de 30 años de cárcel contra Zepeda, para quien su defensa pidió la absolución.

Este es el tercer juicio por la muerte de Narumi Kurosaki al que se enfrentó Nicolás Zepeda, tras su extradición desde Chile. En los dos anteriores fue condenado a 28 años de prisión, pero el Tribunal Supremo francés anuló en 2025 la sentencia por un defecto de forma.

En su último turno de palabra, antes de que jurado se retirase a deliberar, el chileno volvió a clamar esta mañana por su inocencia: «¡Yo no maté a Narumi, no pude haber sido yo!», aseguró por enésima vez entre sollozos. EFE

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