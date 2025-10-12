Condenan a cuatro años a funcionaria de Migración por sobornos en aeropuerto de Bogotá

Bogotá, 12 oct (EFE).- Una funcionaria de Migración Colombia, identificada como Leidy Marcela Quinche, fue condenada a cuatro años y tres meses de prisión por pedir dinero a viajeros en los filtros migratorios del aeropuerto El Dorado de Bogotá, informó este domingo la Fiscalía.

Quinche aceptó los cargos por el delito de concusión (abuso de cargo público) tras quedar en evidencia en varios videos de seguridad en los que recibía sobres con dinero de personas que no cumplían los requisitos para salir del país o que carecían de la documentación necesaria para viajar con menores de edad.

Según un comunicado de la Fiscalía, entre diciembre de 2024 y marzo de 2025 la exfuncionaria «aprovechó su posición» en el módulo 19 de la zona de salidas internacionales «para exigir pagos en pesos y dólares a cambio de permitir el tránsito de los viajeros».

El caso salió a la luz hace cuatro meses, tras la denuncia de un ciudadano estadounidense que afirmó haber sido víctima de esta práctica, lo que llevó a la captura y posterior confesión de la funcionaria.

Los registros de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios permitieron establecer al menos seis episodios delictivos durante ese periodo.

Al ser madre cabeza de hogar, la mujer cumplirá la pena en su lugar de residencia, y el juez agregó a su condena una inhabilitación de 43 meses para ejercer funciones públicas. EFE

