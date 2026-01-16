Condenan a un total de 34 años de cárcel a seis cubanos que protestaron por los apagones

La Habana, 16 ene (EFE).- Un tribunal cubano ha condenado a un total de 34 años de cárcel a seis cubanos que protestaron de forma pacífica por los apagones que sufre la isla, cortes que alcanzan las 20 horas diarias en amplias zonas del país desde hace meses.

Según el fallo del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, a la que tuvo acceso EFE, entre los condenados, todos por el delito de desórdenes públicos, se encuentra el intelectual y periodista independiente cubano José Gabriel Barrenechea.

La sentencia, que no es firme, recogió la inconformidad de todas las defensas con el fallo. En Cuba todos los abogados pertenecen a bufetes estatales.

El documento aseguró que los condenados, cada uno por su cuenta, acudieron el 7 de noviembre pasado a la sede del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) en Encrucijada (centro del país) «a vociferar que querían corriente» eléctrica.

El tribunal consideró probado que algunos de los condenados incitaron a otras personas a unirse a la protesta -hasta sumar unos 300 pobladores- y a que reclamaran «sus derechos», mientras otros tocaron «objetos metálicos que fueron identificados como calderos».

La sentencia número 4 de 2025 (causa 82 de 2025) recoge como únicos gritos «¡Queremos corriente!». En las diez páginas del documento no se habla de insultos contra las autoridades ni de actos de violencia.

También explicó la sentencia que los condenados entorpecieron el tráfico de vehículos y no cesaron en su protesta pacífica pese a que las autoridades locales explicaron las razones del corte eléctrico.

A juicio del tribunal, la intención de los condenados con esta acción improvisada era «desestabilizar el orden cívico» y crear «inseguridad entre la población».

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) calificó en un comunicado esta sentencia de «clara violación de derechos universales a la libertad de expresión y reunión» y condenó la criminalización de una «protesta pacífica».

«La protesta es un derecho, nadie debería estar encarcelado solo por ejercer sus derechos humanos», aseguró sobre este caso la investigadora de Amnistía Internacional para Cuba, Johanna Cilano, al conocerse la acusación.

Los seis condenados, varones de entre 26 y 53 años, no tenían antecedentes penales. Cinco de ellos permanecían en prisión provisional desde pocos días después de que se produjesen los hechos juzgados.

Entre ellos estaba Barrenechea, a quien no se le permitió salir de la cárcel ni para visitar a su madre cuando estaba gravemente enferma, tan sólo posteriormente para acudir a su funeral.

Cuba sufre una aguda crisis energética por la incapacidad del país de generar más electricidad debido a las frecuentes averías en sus obsoletas centrales termoeléctricas y a la falta de divisas para importar suficiente combustible.

Los apagones, que paralizan la economía y la vida de las familias, están generando un fuerte descontento social. De hecho, son uno de los principales catalizadores de protestas en la isla, desde las masivas de julio de 2021 en todo el país a las pequeñas registradas en los últimos meses en La Habana y Gibara (este). EFE

