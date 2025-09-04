Condenan al atacante del Flamengo Bruno Henrique por manipulación de apuestas deportivas

2 minutos

Río de Janeiro, 4 sep (EFE).- El Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) de Brasil condenó este jueves al futbolista Bruno Henrique, delantero del Flamengo, a una suspensión de doce partidos por violaciones al código de ética deportiva recurrentes de su responsabilidad en un caso de manipulación de apuestas deportivas.

El máximo tribunal deportivo de Brasil, tras una audiencia que se prolongó por ocho horas, también condenó al exdelantero de la selección brasileña a pagar una multa de 60.000 reales (unos 11.018 dólares o 9.456 euros) por su comportamiento antideportivo.

Según el tribunal, Bruno Henrique compartió información privilegiada con un hermano sobre su intención de recibir una tarjeta amarilla en un partido del 1 de noviembre de 2023 en que Flamengo se midió al Santos por el Campeonato Brasileño.

La información le permitió a familiares y allegados del futbolista ganar elevados premios en apuestas en plataformas en línea.

El futbolista también es investigado penalmente por el mismo hecho y la Justicia ya decidió abrirle juicio, aún sin fecha determinada, por los delitos de fraude deportivo y estafa contra casas de apuestas, cuyas penas pueden sumar hasta 17 años y ocho meses de prisión.

El proceso tanto de la justicia deportiva como de la penal se basa en mensajes interceptados entre el jugador y su hermano en los que se acuerda el momento de la infracción.

La investigación, iniciada tras alertas de casas de apuestas sobre movimientos atípicos, llevó a la Policía Federal a incautar dispositivos y a analizar 3.989 conversaciones de WhatsApp, algunas de las cuales eliminadas.

El tribunal deportivo absolvió al futbolista del cargo de violaciones al artículo 243 del Código de Justicia Deportiva, que trata sobre manipulaciones para perjudicar a un equipo de forma deliberada.

Sin embargo, los magistrados, por cuatro votos a favor y uno contra, consideraron al jugador del Flamengo culpable de violaciones al código de ética deportiva, específicamente del artículo que trata sobre «actuar de forma desleal o fraudulenta, con el fin del influir el resultado de un partido, evento o equivalente».

Los abogados tanto del Flamengo como de Bruno Henrique insistieron en la inocencia del delantero y anunciaron que presentarán recursos contra la condena. EFE

