Condenan al exabogado del expresidente colombiano Uribe por soborno en actuación penal

Bogotá, 15 ago (EFE).- El abogado Diego Cadena, que representaba al expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), fue condenado este viernes en primera instancia por soborno en actuación penal de un paramilitar.

Sin embargo, el juez lo absolvió «por duda razonable» de otros dos delitos de los que estaba acusado en este juicio, directamente relacionado con el caso por el que fue condenado el exmandatario a doce años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

«Diego Javier Cadena Ramírez actuó de manera dolosa, pues tal como se ha señalado y conforme a la prueba practicada en juicio oral sabía que (el paramilitar) Juan Guillermo Monsalve no tenía intención de rendir declaraciones que se le requerían y no obstante le ofreció el recurso de revisión para inducirlo a faltar a la verdad», expresó el juez al leer el fallo contra el abogado.

Por esa razón, el togado impuso «fallo condenatorio en contra de Diego Javier Cadena Ramírez», aunque no anunció todavía la pena ni emitió una orden de captura inmediata contra el abogado.

Culpabilidad de Cadena

El expresidente Uribe, a través del abogado Cadena, sobornó al paramilitar Monsalve.

Cadena visitó a Monsalve en la cárcel y le pidió firmar un documento en el que afirmara que las acusaciones que había hecho contra Uribe por supuestos vínculos con el paramilitarismo eran falsas y que habían sido hechas por beneficios jurídicos o prebendas ofrecidas por el senador de izquierdas Iván Cepeda.

A cambio, Cadena le ofreció, con autorización del exmandatario, ayuda jurídica gratuita a Monsalve y mejores condiciones carcelarias.

Por otra parte, el juez absolvió este viernes a Cadena, «en virtud del principio de presunción de inocencia» y «por una duda razonable», de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal al exparamilitar Carlos Enrique Vélez.

El expresidente Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el 1 de agosto pasado en el primer expresidente de Colombia en ser condenado penalmente, luego de que la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, lo hallara culpable por estos dos delitos en el llamado ‘juicio del siglo’ en Colombia, un caso que él mismo inició en 2012.

Heredia lo absolvió del delito de soborno simple, pero lo condenó a doce años de prisión domiciliaria por haber pagado en 2018, a través del abogado Cadena, a exparamilitares presos a cambio de que no lo vincularan con el paramilitarismo de derecha que combatía a las guerrillas izquierdistas en el conflicto armado colombiano. EFE

jga/csr/enb