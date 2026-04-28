Condenan en Cuba a 14 años de cárcel a un hombre por cultivar 429 plantas de marihuana

2 minutos

La Habana, 28 abr (EFE). – El Tribunal Provincial Popular de Holguín (este de Cuba) condenó a 14 años de prisión a un hombre en posesión de 429 plantas de marihuana en un juicio «ejemplarizante», informaron este martes medios estatales.

En el juicio se determinó que el autor era culpable por el delito de tráfico de drogas, por el cual, el Código Penal vigente, aplica sanciones de 10 a 30 años de privación de libertad. Se consideró asimismo «la reincidencia» del condenado, explicó la vicepresidenta del Tribunal Provincial Popular de Holguín, Yeisys González Escalona.

Explicó, además, que se aplicaron sanciones accesorias como la prohibición de salida del territorio nacional por el término de 14 años y el decomiso de el efectivo incautado durante su detención, un total de 11.280 pesos (94 dólares, según la tasa de cambio formal; 21 dólares en el mercado informal).

Según los reportes en medios estatales, el 6 de mayo del pasado año, un operativo policial en la zona de Jagüeyes de Puerto Rico (este de Cuba) permitió la captura del condenado, próximo al sembrado de las 429 plantas de marihuana.

Las autoridades de la isla han reconocido un aumento del consumo de drogas en los últimos años y muestran preocupación por su circulación en la isla, especialmente entre los jóvenes.

La pasada semana, la Aduana General de la República de Cuba decomisó 22.800 dosis de un canabinoide sintético, una droga conocida en la isla como el «químico», procedente de Estados Unidos, en un intento de tráfico internacional.

El Gobierno cubano insiste que la isla «no es un país productor ni de tránsito de drogas ilícitas» y que la política del Gobierno insular es de «tolerancia cero» con ese flagelo. En 2025 se incautaron 507 kilogramos de droga, principalmente cocaína, y detuvo a 174 personas presuntamente vinculadas con el tráfico de estupefacientes, según cifras oficiales.

El jefe del órgano antidrogas del Ministerio del Interior, Juan Carlos Poey, refirió el pasado diciembre que 51 jóvenes y 72 menores de edad estuvieron implicados en «83 hechos de tráfico y consumo de drogas». EFE

cdg/jpm/gad