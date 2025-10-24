Condenan en Perú a 15 años de cárcel a congresista de izquierda por afiliación terrorista

Lima, 24 oct (EFE).- El congresista de izquierda peruano Guillermo Bermejo fue condenado este viernes a 15 años de cárcel por el delito de afiliación o pertenencia a organización terrorista.

La Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria Nacional encontró acreditado el delito imputado a Bermejo, a raíz de las coordinaciones que mantuvo con dirigentes de los remanentes de Sendero Luminoso entre 2008 y 2009 en el conflictivo Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca de cultivos ilícitos de hoja de coca en el país.

El tribunal emitió la condena ante las diversas declaraciones de los testigos que identificaron a Bermejo por su apelativo de ‘Che’ durante las reuniones de coordinación y adoctrinamiento con los miembros de la célula del Comité de Apoyo de Sendero en la ciudad de Huanta, en la región Ayacucho.

Los jueces afirmaron que la participación de Bermejo en esas reuniones están «plenamente probadas» y corroboradas con fotos y videos.

La sentencia dictada contra Bermejo, quien llegó al Congreso en 2021 con el partido marxista Perú Libre, el mismo que llevó a la Presidencia a Pedro Castillo (2021-2022), se cumplirá en 2040 y a partir de esa fecha correrá un impedimento para ejercer cargo público por dos años.

Bermejo se disponía a participar en las elecciones generales del 2026 con una alianza izquierdista, tras haber renunciado a Perú Libre poco después de su elección en el 2021 y sumarse a otra bancada.

La condena incluye el pago de una reparación civil a favor del Estado de 100.000 soles (29.500 dólares) y de 60 días multa equivalente a 7.800 soles (2.300 dólares).

La sala ordenó que se informe al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) para que disponga su internamiento en una prisión y que se comunique la resolución al Congreso.

El fiscal que había pedido 20 años de prisión para Bermejo dijo estar conforme con la sentencia y la defensa del legislador anunció que presentará un recurso de nulidad, al estar disconforme con la condena.

En 2022, el legislador había sido absuelto del cargo por otra sala, pero el Ministerio Público apeló esa decisión y mantuvo su pedido de 20 años de prisión por afiliación a organización terrorista.

Bermejo fue acusado de desplazarse a los campamentos de remanentes de Sendero en el VRAEM para recibir adoctrinamiento ideológico y político, así como la búsqueda de contactos en el extranjero para dar a conocer la ideología de la organización.

Sendero Luminoso está considerado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) como responsable de la mayoría de las más de 69.000 muertes que dejó el conflicto interno (1980-2000), iniciado por esta organización armada maoísta fundada por el profesor universitario Abimael Guzmán con la intención de replicar en Perú la revolución comunista de China. EFE

