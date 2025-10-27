Condenas de hasta 18 años de cárcel para autores de ataques con bomba en Hong Kong en 2020

Pekín, 27 oct (EFE).- Un tribunal de Hong Kong condenó este lunes a penas de hasta 18 años de prisión a tres personas por su participación en conspiraciones para cometer ataques con bombas durante los inicios de la pandemia de covid-19 entre 2019 y 2020.

La mayor condena recayó sobre Lukas Ho Cheuk-wai, de 41 años y sentenciado a 18 años de cárcel como autor intelectual de los ataques y por comprar los componentes y proporcionar un piso de alquiler para fabricar los explosivos, recoge el diario hongkonés South China Morning Post.

Mientras, Lee Ka-pan, de 31 años, y Cheung Ka-chun, de 35, recibieron sendas condenas de 16 años y ocho meses de cárcel por su participación activa en la operación.

De acuerdo a la investigación, los acusados pretendían causar explosiones en tres lugares públicos, aunque sólo lograron hacerlo en dos -un centro médico de Cáritas y un vagón de tren-, para presionar al Gobierno con el fin de que cerrara las fronteras a causa de la pandemia.

La tercera bomba, que no llegó a estallar, la colocaron en un aparcamiento donde iba a celebrarse un homenaje a un estudiante fallecido durante las protestas antigubernamentales de 2019.

El juez a cargo del caso, Johnny Chan Jong-herng, justificó las condenas en que los procesados no mostraron arrepentimiento por sus planes, que además pretendían repetir después de haber perpetrado dos de los ataques previstos, que no causaron víctimas pero sí daños materiales.

El caso, muy poco habitual en Hong Kong, fue juzgado bajo la Ordenanza Anti-terrorismo de Naciones Unidas. EFE

