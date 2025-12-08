Conductor atropella a peregrinos en el norte de México y deja al menos ocho heridos

Monterrey (México) 8 de dic (EFE).- Un grupo de peregrinos fue atropellado este lunes por el conductor de un vehículo que se dio a la fuga en el estado de Nuevo León, norte de México, dejando al menos ocho lesionados, mientras las autoridades investigan el hecho.

Los hechos se registraron en el centro del ayuntamiento de Hidalgo, cuando los feligreses se dirigían a la parroquia de Nuestra Señora del Pueblito, en donde veneran a la Virgen de la Purísima Concepción.

Protección Civil del estado de Nuevo León informó que un vehículo arrolló a la peregrinación que se dirigía hacia la iglesia local y dejó un saldo de ocho lesionados, que fueron trasladados a distintos hospitales del área metropolitana.

Los heridos fueron identificados como Irasema Gutiérrez Escamilla, de 65 años; Blanca Estela Sánchez, de 58 años; Gloria Moreno Alvarado, de 86 años; María Delia Gonzalez Martínez, de 65 años y María Verónica Limbrera Ibarra, de 67 año y tres personas más no pudieron ser identificadas.

El director de Protección Civil del norteño estado mexicano, Érik Cavazos Cavazos, señaló que hasta el momento se desconocen las causas del hecho.

«La persona responsable se da a la fuga, no sabemos las causas del accidente, ya lo determinarán las autoridades correspondientes», dijo.

El percance se registró en el marco de las celebraciones del 12 de diciembre, fecha en que los católicos conmemoran la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, y motivo por el cual se realizan estas caminatas de devotos llamadas peregrinaciones. EFE

