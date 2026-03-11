Conexiones Asia-Europa: cómo las aerolíneas se adaptan ante el conflicto en Oriente Medio

Bangkok, 11 mar (EFE).- Aerolíneas asiáticas y del Pacífico están modificando sus operaciones ante el conflicto en Oriente Medio y el cierre del espacio aéreo en el Golfo Pérsico, una ruta habitual para vuelos intercontinentales, lo que ha llevado a las grandes compañías de la región a alterar sus rutas, reducir la frecuencia de vuelos o aumentar su precio.

Algunas conexiones entre Asia y Europa han multiplicado su coste habitual, con vuelos que normalmente se situaban entre los 300 y 600 dólares y que ahora superan el millar, llegando incluso a superar los 2.000 dólares, según los precios registrados en Google Flights en rutas populares como Hanói-París, Singapur-Londres o Tokio-Madrid.

Esto se debe a la congestión del espacio aéreo en las nuevas rutas comerciales y a la casi interrupción del tráfico de crudo en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético mundial, que ha disparado los precios en el sector, especialmente en Asia, la región más dependiente de las importaciones desde esta vía estratégica.

«El corredor habitual Europa-Asia, que atraviesa Irán, Irak y el Golfo, ha desaparecido y las aerolíneas se ven obligadas a evitarlo, ya sea hacia el norte vía el Cáucaso/Afganistán, o hacia el sur vía Egipto/Arabia Saudita/Omán. Esto implica tiempos de vuelo más largos, mayor consumo de combustible y mayor presión sobre los corredores restantes», señaló a EFE David Mumford, experto en operaciones aéreas internacionales de la organización Ops Group.

Varias aerolíneas chinas han anunciado políticas de flexibilización de las condiciones para realizar modificaciones o cancelaciones sin penalización en determinadas rutas aéreas con destinos de Oriente Medio.

Rusia y Turquía

Algunas como Air China han optado por rediseñar sus viajes y, tras cancelar escalas en Dubái o Doha, sobrevuelan ahora el espacio aéreo ruso, vetado a las aerolíneas occidentales por las sanciones impuestas tras la guerra en Ucrania, según registró este martes la plataforma Flightradar, que rastrea vuelos en todo el mundo.

Otras compañías, como Singapore Airlines o Cathay Pacific, que en un primer momento anunciaron el cese de su actividad en la región, han optado por rutas más septentrionales al sobrevolar Asia Central por Uzbekistán, Kazajistán o Turkmenistán y el sur de los Urales, Azerbaiyán, Armenia y Turquía, rumbo a Europa o América.

En este contexto, tanto «Turkish Airlines como Estambul serán las grandes beneficiadas», dice a EFE Andrew Charlton, director general de Aviation Advocacy, una consultora especializada en transporte aéreo, quien destaca el potencial de Ankara «dada su ubicación, su nuevo y enorme aeropuerto central, su población nacional y el hecho de que pueden operar el lado izquierdo de su red de rutas».

La organización europea para la seguridad de la navegación aérea, Eurocontrol, ha informado de que entre los cinco principales aeropuertos con el mayor aumento porcentual de vuelos este mes en comparación con el año anterior figuran dos turcos, el de Kayseri Mil y el de Bodrum.

Sin embargo, la aerolínea de bandera de Australia, Qantas, ha informado sobre una modificación en su conocido vuelo directo entre Perth (oeste de Australia) y Londres para incorporar una parada técnica en Singapur, ya que el tener que evitar el conflicto impide que el avión cargue suficiente combustible como para completar el trayecto sin escalas.

El espacio aéreo de la mayoría de países de Oriente Medio, permanece cerrado desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán, y las posteriores represalias de Teherán contra objetivos en toda la región.

Ante estas circunstancias, hay viajeros europeos que se han visto afectados por el cierre de las habituales rutas en Oriente Medio. La española Calali, que tenía programado un viaje Bangkok-Madrid con escala en Doha para el 4 de marzo, aseguró a EFE que, tras días pidiendo una respuesta, este miércoles «la aerolínea ha gestionado un vuelo para mañana directo a España».

El 9 de marzo fue un lunes negro también para la aviación, tras la drástica subida del precio del petróleo por encima de los 115 dólares. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) informó sobre un incremento del 22 % en el precio del combustible en la última semana para la región de Asia y el Pacífico.

Este martes, la aerolínea de bandera neozelandesa Air New Zealand suspendió sus previsiones para el año fiscal 2026 «debido a la volatilidad sin precedentes en los mercados mundiales de combustible para aviones», según un comunicado oficial a través de la bolsa de valores (NZX).

Ante el encarecimiento del combustible de aviación Jet A1, cuyo precio se ha triplicado, el Gobierno vietnamita informó de que las aerolíneas han subido sus tarifas hasta un 70 %, según el portal del Ministerio de Cultura. EFE

