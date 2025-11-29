Congresistas demócratas acusan a Hegseth de «homicidio y crimen de guerra» en el Caribe

Nueva York, 29 nov (EFE).- Congresistas demócratas acusaron al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de cometer «homicidio» y «crimen de guerra» después de que ayer la prensa estadounidense reveló que EE.UU. atacó dos veces una misma embarcación en el Caribe para matar a supervivientes.

Según The Washington Post, que citaba a dos fuentes con conocimiento directo de la operación, después de que el primer misil impactara en el barco los comandantes se percataron de que había dos tripulantes que se aferraban a restos de la embarcación.

El comandante a cargo del operativo ordenó entonces un segundo ataque para cumplir con las instrucciones de Hegseth, que había ordenado «matar a todos» los presentes en el barco.

Sam Liccardo, congresista por California, aseguró en su perfil de X que si las acusaciones son verídicas, Hegseth debería considerarse «plenamente responsable de homicidio».

Liccardo respondió a una publicación de Hegseth en la que defendía la legalidad del primer ataque contra una lancha de presuntos narcotraficantes en el Caribe el pasado 2 de septiembre.

El secretario de Defensa afirmó además que los ataques realizados en esta región están específicamente dirigidos a ser «bombardeos cinéticos letales».

Ted Lieu, que representa al distrito 36 de California en la Cámara de Representantes, criticó en X que ni el memorando de la operación ni el derecho militar autorizaban «un segundo ataque cinético contra supervivientes indefensos».

«Si los informes son ciertos, entonces se cometió un crimen de guerra», agregó.

Seth Moulton, congresista por Massachusetts, se unió a las críticas contra el Gobierno de Donald Trump y aseveró en X que matar a los supervivientes era «totalmente ilegal».

«La idea de que los restos de una pequeña embarcación en un océano inmenso supongan un peligro para el tráfico marítimo es claramente absurda», apuntó.

Y aseguró que, aunque llevará tiempo, «los estadounidenses serán juzgados por ello, ya sea como crimen de guerra o como asesinato a sangre fría».

Por su parte, el republicano Roger Wicker y el demócrata Jack Reed, ambos del Comité de Servicios Armados del Senado, dijeron en un comunicado difundido la noche del viernes que han solicitado información al Departamento de Defensa sobre este asunto.

«El Comité está al tanto de recientes reportes de prensa y de la respuesta inicial del Departamento de Defensa sobre presuntos ataques posteriores contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el área de responsabilidad de SOUTHCOM», indicaron.

Además, anticiparon que el comité llevará a cabo «una supervisión rigurosa» de los hechos. EFE

