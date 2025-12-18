Congreso de EEUU aprueba plan sanitario republicano sin extender beneficios del Obamacare

Washington, 17 dic (EFE).- La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó este jueves un proyecto de ley de los republicanos que busca reducir las primas de los seguros sanitarios creando un sistema de pagos directos a ciudadanos de bajos ingresos, y que no incluye una extensión de los beneficios del Obamacare, cuya prolongación se supone que será sometida a en enero.

Por 216 votos a favor y 211 en contra, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que, según los republicanos, reducirá las primas de seguro de salud para todos los estadounidenses, pero no incluirá una extensión de los créditos fiscales de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA), conocida como Obamacare, que expirarán el 31 de diciembre.

El representante Thomas Massie, de Kentucky, fue el único legislador republicano que votó en contra del proyecto, mientras que los líderes del partido conservador están encarando presión de congresistas moderados que buscaban incluir una extensión de los mencionados subsidios.

El plan republicano busca ofrecer pagos directos y medidas de alivio sanitario sin los subsidios para Obamacare, que tras su expiración en dos semanas se cree que podrán provocar aumentos significativos en los costos de los seguros para millones de personas.

Los esfuerzos bipartidistas para aprobar reformas que mantuvieran los subsidios vigentes fueron bloqueados por el Comité de Reglas de la Cámara, y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, rechazó someter a votación una legislación alterna para extender los beneficios con límites de ingresos.

Durante la sesión, cuatro republicanos moderados presentaron una petición que obligaría a votar sobre la extensión de los créditos fiscales por tres años, pero la votación no se realizará hasta enero, cuando los subsidios ya están expirado.

El Obamacare, vigente desde 2010, ha permitido que unos 45 millones de estadounidenses accedan a cobertura de salud mediante subsidios y la expansión de programas como Medicaid, incluyendo cobertura en los mercados de seguros y expansión de Medicaid, el nivel más alto registrado desde su implementación. EFE

