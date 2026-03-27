Congreso de EEUU sigue sin acuerdo que permita poner fin a caos en aeropuertos

afp_tickers

3 minutos

El Senado estadounidense aprobó en la madrugada del viernes un texto destinado a poner fin a la parálisis presupuestaria parcial que provoca desde hace varias semanas caos en los aeropuertos, pero el texto generó el rechazo de los republicanos de la Cámara de Representantes.

En una votación a mano alzada, senadores de ambos partidos aprobaron la financiación de la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con excepción de los servicios de inmigración y aduanas (ICE) y de la patrulla fronteriza (CBP).

El texto de compromiso debe aún someterse a la Cámara de Representantes, pero numerosos miembros republicanos ya advirtieron el viernes que el texto aprobado en el Senado no les convenía.

«La propuesta de ley del Senado está condenada al fracaso», declaró el congresista republicano Chip Roy en un video publicado en X. La Cámara va a proponer un nuevo texto «para apoyar a la CBP y al ICE», afirmó el ultraconservador texano, y añadió: «No aceptamos esta basura del Senado».

Los líderes republicanos de la Cámara Baja han señalado que propondrán una financiación de 60 días para el conjunto del DHS, aunque parece poco probable que los demócratas acepten esta iniciativa.

Los republicanos disponen de la mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero debido al reglamento del Senado, es necesario un cierto número de votos demócratas para aprobar los textos presupuestarios.

Al margen de la CBP y el ICE, la propuesta aprobada por el Senado prevé en particular la financiación de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), que revisa pasajeros, equipajes y carga y depende del DHS, así como de otras agencias federales.

Desde el 14 de febrero, la financiación del Departamento de Seguridad Nacional está congelada debido al profundo desacuerdo entre demócratas y republicanos en el Congreso sobre la actuación del ICE, muy cuestionado por sus tácticas agresivas contra los inmigrantes indocumentados y por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operaciones en enero.

Esto impide el pago de los salarios de los agentes de la TSA. El ausentismo y las dimisiones se han disparado, reduciendo los efectivos disponibles.

En un país donde viajar en avión es algo muy común, las imágenes de filas de espera de varias horas para pasar los controles de seguridad llevan días ocupando las portadas de los medios estadounidenses.

El gobierno de Donald Trump desplegó el lunes a agentes del ICE en más de una decena de aeropuertos para ayudar a los agentes de la TSA, sin que las filas se redujeran de manera significativa.

El jueves, el presidente había anunciado que iba a firmar un decreto destinado a desbloquear fondos para pagar a los agentes de la TSA, pero no precisó por qué medios.

Anteriormente, Trump había advertido que no firmaría un acuerdo de financiación a menos que el Congreso aprobara también un polémico proyecto de ley para reformar el sistema de registro de votantes en las elecciones estadounidenses.

bur-lkd/cms/mel/avl/ad/nn