Conmoción en Uruguay por el asesinato de dos niños a manos de su padre

El secuestro y asesinato en Uruguay de dos niños pequeños a manos de su padre, quien se arrojó con ellos a un arroyo dentro de un auto, conmocionó este viernes al pequeño país sudamericano.

El hombre, que también murió, tenía prohibido acercarse a sus hijos, de 2 y 6 años, por una denuncia previa de violencia doméstica hecha por su expareja, la madre de los niños.

Pero el pasado miércoles fue hasta la casa donde vivían los tres en la ciudad de Mercedes (270 km al noroeste de Montevideo) y tras amenazarla se llevó a sus dos hijos.

Tras dos días de búsquedas, la Armada uruguaya encontró este viernes el vehículo y los cuerpos sumergidos en un arroyo del departamento vecino de Río Negro (oeste).

«Con profundo dolor (comunicamos) el hallazgo de los cuerpos de los niños Francisco Alexander Morosini Ramos, de 6 años, y Alfonsina Morosini Ramos, de 2 años, y de Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, quien los había raptado de su hogar», informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

El presidente Yamandú Orsi canceló su agenda pública, según medios locales.

«La policía nacional dejó absolutamente todo lo que tenía y todo el esfuerzo para llegar a un resultado que no fue por supuesto el que deseábamos», lamentó el ministro del Interior, Carlos Negro, quien expresó su «solidaridad» a la población.

Desde que se hizo público el secuestro se multiplicaron los mensajes de repudio y dolor en las redes sociales.

En Montevideo, decenas de personas convocadas por la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual se reunieron frente a la sede de la Presidencia para exigir respuestas.

«Esto no se trata ni de leyes nuevas ni de inventar nada, sino de aplicar» presupuesto y medidas ya existentes, dijo a la AFP, Florencia Escandroglio, una administrativa que se sumó a la manifestación.

«Siempre hay algo más importante» que la lucha contra la violencia doméstica, pero es un problema «que se lleva vidas», señaló.

«Esto no lo podemos dejar pasar, hay que sumar reacciones para visibilizar que estamos mal como sociedad», dijo por su parte el profesor Iván Larrone, que se sumó a la protesta.

Activistas fueron recibidas por el secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez, y tras la reunión se anunció la creación de una mesa de trabajo gubernamental para revisar el sistema de respuestas ante casos de violencia doméstica y otras medidas.

En agosto, otro hombre asesinó a su hija de 13 años en Maldonado, en el este de Uruguay, antes de suicidarse.

