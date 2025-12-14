Consejero oficialista del CNE denuncia rechazo a conteo «voto por voto» en Honduras

2 minutos

Tegucigalpa, 14 dic (EFE).- Marlon Ochoa, uno de los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, denunció este domingo que las otras dos consejeras que conforman el pleno rechazaron su propuesta de realizar un conteo “voto por voto” de todas las actas de la fórmula presidencial y decidieron limitar el escrutinio al 5,6 %.

«Denuncia pública: propuse en sesión de Pleno realizar el conteo voto por voto del nivel presidencial en las 19,167 JRV ante las escandalosas inconsistencias documentadas», señaló Ochoa en la red social X.

Según Ochoa, en la sesión del pleno Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López «decidieron por mayoría únicamente realizar el escrutinio especial a 1.081 actas (5,6 % del total de actas)», una determinación que, advirtió, compromete la credibilidad del resultado final.

“Si el CNE no está dispuesto a verificarlo todo, no está en posición de pedirle al pueblo que confíe ciegamente en el resultado”, subrayó Ochoa, en representación del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que «no reconoce» los resultados de las elecciones.

Horas antes, el CNE indicó que el escrutinio especial de las actas con inconsistencias de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras aún no ha comenzado por la falta del «voto por escrito» de Ochoa.

El organismo precisó en un comunicado que las consejeras Hall y López ya otorgaron su aval, pero que el Partido Liberal no acreditó el sábado a su personal ante el ente ni ante la empresa encargada del soporte técnico.

La empresa responsable del soporte tecnológico notificó la necesidad de «repetir» el procedimiento de triple sellado del software que se utilizará en el escrutinio especial, pese a que ese proceso ya se había realizado la noche del viernes.

El escrutinio se concentrará en las actas consideradas con inconsistencias, que se consideran clave para definir al presidente electo en una contienda cerrada.

Según los datos publicados en la página web del CNE, el candidato Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional y con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alcanza el 40,52 %; Salvador Nasralla, del Partido Liberal, suma el 39,20 %, con el 99,40 % de las actas escrutadas, un margen de 42.407 votos.

La candidata oficialista, Rixi Moncada, permanece en el tercer puesto, con el 19,29 % de los votos.

Las misiones de observación de la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como observadores nacionales, acompañarán el recuento especial. EFE

ac/adl/cda