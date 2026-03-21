Conservadores y socialdemócratas se disputan el primer lugar en el suroeste alemán

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Berlín, 21 mar (EFE).- El estado federado de Renania-Palatinado, en el suroeste de Alemania, celebra este domingo unos comicios regionales en los que se espera un ajustado duelo por el primer lugar entre el Partido Socialdemócrata (SPD), del primer ministro, Alexander Schweitzer, y la Unión Cristianodemócrata (CDU), y un fuerte repunte de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

La AfD, tradicionalmente fuerte en el este de Alemania, ya tuvo un gran éxito hace dos semanas en un estado federado occidental, Baden-Württemberg, donde logró duplicar su resultado de hace cinco años.

Para las elecciones de Renania-Palatinado las encuestas dan a la formación ultra valores en torno al 20 % de los votos, después de haber obtenido en los comicios de 2021 un 8,3 % y en los de 2016 un 12,6 %.

El avance de la AfD llevará seguramente a un situación en el parlamento regional en la que la única posibilidad de formar una mayoría de Gobierno será con una alianza entre la CDU y el SPD.

Por ello, la principal incógnita es cuál de los dos partidos estará en el primer lugar y si el socialdemócrata Schweitzer podrá seguir como primer ministro o si será relevado por su rival cristianodemócrata, Gordon Schnieder.

Tanto el SPD como la CDU descartan todo tipo de cooperación con la ultraderecha.

La AfD y la precariedad

El politólogo Uwe Jung atribuyó en declaraciones a los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera el esperado repunte de la AfD a que ese partido ha logrado sacar provecho de que «muchos electores que se sienten en una situación de precariedad están descontentos».

«La sensación de precariedad tiene que ver con la situación económica, hay regiones que pasan transformaciones difíciles», agregó, y puso el ejemplo del consorcio químico BASF en Ludwigshafen, que ha tenido que recortar puestos de trabajo.

Según Jung, la CDU ya no logra llegar a cierta gente que se siente insegura y que, aunque tiene actualmente una buena situación, teme que esta empeore con la crisis que vive el sector industrial en Alemania.

Los Verdes, con valores en torno al 9 %, parecen tener seguro su presencia en el parlamento regional y si se confirman los pronósticos de las encuestas mantendrán su caudal electoral de hace cinco años.

Sin embargo, deberán salir del Gobierno, ya que los números no alcanzarán para continuar el actual tripartito debido a la pérdida de votos del SPD y porque todos los sondeos ven al Partido Liberal (FDP) claramente debajo del umbral del 5 % necesario para tener escaños.

En el duelo por el primer lugar, la mayor popularidad de Schweitzer habla a favor del SPD. Sin embargo, la CDU es mejor valorada por los electores en campos claves como la política económica o la seguridad.

Jung, profesor de la Universidad de Treveris, señaló que en muchas ocasiones la popularidad del primer ministro de turno ha sido decisiva en los comicios en Renania-Palatinado.

Eso le ha ayudado al SPD a mantenerse a la cabeza del Gobierno en ese estado federado desde 1991.

Posibles repercusiones nacionales

En todo caso, Jung cree que el resultado de Renania-Palatinado puede tener repercusiones en la coalición federal del Gobierno, presidida por el canciller Friedrich Merz, también presidente de la CDU, y formada asimismo por los socialdemócratas.

El experto cree que, en caso de que la CDU se vea relegada al segundo lugar, los sectores más conservadores del partido se pronunciarían con más vehemencia que hasta ahora contra las concesiones que se han hecho a los socialdemócratas como socio menor de la coalición federal de Gobierno.

A la vez, una derrota del SPD agudizaría la crisis que vive la socialdemocracia, desplazada al tercer lugar por AfD en las últimas elecciones generales.

Las elecciones de este domingo serán las segundas este año después de las de Baden-Württemberg, también en el suroeste, y antes de las de Sajonia-Anhalt y Mecklenburgo-Antepomerania, ambas regiones del este del país, y las de la ciudad estado de Berlín.

La CDU contaba con recuperar la jefatura de Gobierno en Baden-Württemberg -y a ello apuntaron las encuestas durante mucho tiempo-, pero al final tuvieron que cederle el primer lugar a Los Verdes. EFE

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