‘Consuelo’: la serie de época que rompe tabúes sobre la sexualidad femenina en México

David Álvarez

Ciudad de México, 23 ago (EFE).- Son los años 50 en México y, a pesar de las críticas de su marido o vecinas, una mujer decide vender juguetes sexuales femeninos, esta premisa que parece desfasada sigue siendo muy vigente, según afirma la protagonista de la serie ‘Consuelo’, Cassandra Sánchez-Navarro.

“Siento que vemos el extremismo del feminismo en un punto y luego vemos la sexualidad como algo que existe, pero que sigue escondido detrás de puertas y lo hermoso de la serie ‘Consuelo’ es que te muestra dónde está el fortín”, explica la mexicana en entrevista con EFE por el reciente estreno de la segunda temporada en la plataforma ViX.

Para la actriz, conocida por las comedias mexicanas ‘Cindy la Regia’ (2020) o la taquillera ‘Mesa de regalos’ (2025), esta secuela es “un rompehielos” que da a conocer a la sociedad cómo las mujeres de esa época tuvieron que pelear por sus libertades de las que hoy muchas gozan, aunque la lucha continúe.

“En ‘Consuelo’ ves de dónde nace que las mujeres necesiten pelear por sus derechos y el extremismo al que están dispuestas a llegar. Ves cómo las mujeres, por primera vez, entienden su sexualidad y pueden descubrir su cuerpo”, argumenta.

También, añade que la serie es «la oportunidad perfecta» para ver un contenido así con tu pareja y “abrir la conversación sobre la sexualidad”, aunque reconoce que es una apuesta arriesgada que puede conllevar críticas.

“Hay gente que no le va a gustar ‘Consuelo’, pero está bien que lo debatan, para mí eso ya es un éxito”, desvela la intérprete.

Su compañera de reparto, la colombiana Catherine Siachoque famosa por telenovelas como ‘Sin senos no hay paraíso’ (2008), coincide con Sánchez-Navarro en los puntos fuertes del programa.

Además, apunta que su enfoque cómico permite abordar temas “serios y profundos” de una manera más “amena”.

“Podría haberse contado en forma de drama, pero la intención no es esa, sino poder distraer, porque es lo que nosotros hacemos: entretener(…) Hemos demostrado que, al poder abordar estos temas serios y profundos de una manera más amena, es realista”, defiende.

Sororidad en los años 50

En esta segunda parte de la serie, estrenada en 2024, Consuelo pasará por la cárcel debido a la denuncia de su némesis, Olga (Siachoque), aunque el abandono de sus dos maridos al mismo tiempo generará una sororidad entre ellas, un vínculo que la propia Sánchez Navarro no ve tan típico y común en esos años.

“En aquella época una mujer se tenía que cuidar de otra. Podía llegar a ser tu enemiga y verla como la competencia. Era la que tenía un mejor marido o hacía mejores fiestas. Todo eso ha ido cambiando, la manera de relacionarse poco a poco ha tumbado eso que nos enseñaron a creer”, asevera.

Además, este conflicto -con sus respectivas parejas ficticias- le hace preguntarse de dónde salió “la construcción del matrimonio”, pero sobre todo por qué “dos seres no podían estar juntos sin casarse”.

“A las mujeres siempre nos enseñaron a casarnos con amor(…) La serie justo reflexiona cómo una mujer es criticada tanto estando soltera como casada”, expone.

Desde la perspectiva de Siachoque, aunque más de 70 años después se haya avanzado significativamente en el camino de las mujeres, aún es necesario encontrar “un punto de equilibrio” y evitar que ciertas tendencias desvíen la lucha “para otros lados”.

“Esto es parte de un proceso y vamos a lograrlo de manos no solamente de las mujeres, sino de toda la sociedad para encontrar nuestro rol y equilibrio”, concluye. EFE

